Зуб Патриса Лумумбы вернулся домой. В Конго прошли его похороны

27 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Гроб с зубом Патриса Лумумбы прибыл в Дворец нации в Киншасе перед похоронами, назначенными на четверг

В Конго прошла церемония похорон золотого зуба Патриса Лумумбы, после того как Бельгия вернула реликвию семье политика, казненного в начале 1960-х. Этот зуб - все, что осталось от тела Лумумбы, которое было растворено в кислоте.

Сотни жителей Конго собрались на площади в центре Киншасы, чтобы отдать дань уважения национальному герою и главе первого независимого правительства Конго на фоне его портрета, обрамленного белыми цветами.

Лумумба, яростный критик колониальных бельгийских властей, в 1960 году в возрасте 34 лет стал первым премьер-министром Конго после окончания колониального правления Брюсселя.

Однако уже через несколько месяцев он был свергнут в результате государственного переворота, а в 1961 году казнен в провинции Катанга, причем его тело было расчленено и растворено в кислоте.

Тела Лумумбы и двух других его соратников были сначала тайно похоронены в неглубоких могилах, а затем бельгийские полицейские выкопали их, расчленили и растворили в кислоте.

Золотой зуб Лумумбы оставил себе в качестве трофея бывший комиссар бельгийской полиции Жерар Соэте, который в 1999 году рассказал на телевидении о том, как возглавил операцию по избавлению от тела конголезского премьер-министра.

Автор фото, Jelle Vermeersch Подпись к фото, Зуб долгое время хранил у себя дома бывший комиссар бельгийской полиции Жерар Соэте

Правительство Бельгии согласилось вернуть зуб два года назад, но из-за пандемии коронавируса процесс задержался.

В результате семья Лумумбы получила зуб на этой неделе, и с тех пор гроб с реликвией власти страны возили по стране, чтобы люди смогли проститься с легендарным политиком.

Гроб достиг столицы Конго Киншасы, где в четверг проходит похоронная церемония. На ней присутствовали президент республики Феликс Чисекеди, семья Лумумбы и ряд высокопоставленных лиц. После церемонии гроб перенесли в специально построенный для него мавзолей.

В этот день 62 года назад Бельгия вернула контроль над большей частью страны местным властям.

Ответственность за казнь Лумумбы

Вторая по величине страна Африки, Конго была бельгийской колонией с 1908 по 1960 год.

В июне 1960 года в стране провозгласили независимость, и первым премьер-министром в результате демократических выборов стал Патрис Лумумба - за полгода до своей кончины.

Лумумба был одной из самых ярких фигур африканского антиколониального движения и отличался харизмой и ораторскими способностями.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Объединённой лумумбистской партии пришли отдать дань уважения национальному герою

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Но Брюссель хотел сохранить влияние в регионе и считал Лумумбу препятствием своим экономическим интересам.

В своей знаменитой речи на Дне независимости в 1960 году Лумумба заявил, что Бельгия держала Конго в унизительном рабстве - выступая перед бельгийским королем Бодуэном и другими высокопоставленными представителями бывшей страны-колонизатора.

Большие опасения на Западе вызывал его курс на сближение с Москвой и возможность того, что Конго откроет СССР путь к своим природным ресурсам, в первую очередь - к стратегически важным запасам урана.

В результате в стране началась внутренняя борьба за власть, подогреваемая извне, а сепаратисты в богатой природными ресурсами провинции Катанга при поддержке бельгийских наемников предприняли попытку отколоться от Конго.

После всего трех месяцев на посту премьера Лумумба был отстранен от власти в результате военного переворота, поддержанного США и Бельгией, а в январе 1961 года Лумумбу казнили сепаратисты из конголезской провинции Катанга в присутствии бельгийцев.

Спустя почти полвека после убийства - в 2002 году - бельгийское правительство принесло извинения родственникам Лумумбы, признав ответственность за его смерть.

И хотя официальное расследование "военных преступлений", связанных с убийством Лумумбы официально еще продолжается, в живых из подозреваемых и потенциальных обвиняемых осталось всего два человека.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: