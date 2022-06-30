Зуб Патриса Лумумбы вернулся домой. В Конго прошли его похороны
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В Конго прошла церемония похорон золотого зуба Патриса Лумумбы, после того как Бельгия вернула реликвию семье политика, казненного в начале 1960-х. Этот зуб - все, что осталось от тела Лумумбы, которое было растворено в кислоте.
Сотни жителей Конго собрались на площади в центре Киншасы, чтобы отдать дань уважения национальному герою и главе первого независимого правительства Конго на фоне его портрета, обрамленного белыми цветами.
Лумумба, яростный критик колониальных бельгийских властей, в 1960 году в возрасте 34 лет стал первым премьер-министром Конго после окончания колониального правления Брюсселя.
Однако уже через несколько месяцев он был свергнут в результате государственного переворота, а в 1961 году казнен в провинции Катанга, причем его тело было расчленено и растворено в кислоте.
Тела Лумумбы и двух других его соратников были сначала тайно похоронены в неглубоких могилах, а затем бельгийские полицейские выкопали их, расчленили и растворили в кислоте.
Золотой зуб Лумумбы оставил себе в качестве трофея бывший комиссар бельгийской полиции Жерар Соэте, который в 1999 году рассказал на телевидении о том, как возглавил операцию по избавлению от тела конголезского премьер-министра.
Правительство Бельгии согласилось вернуть зуб два года назад, но из-за пандемии коронавируса процесс задержался.
В результате семья Лумумбы получила зуб на этой неделе, и с тех пор гроб с реликвией власти страны возили по стране, чтобы люди смогли проститься с легендарным политиком.
Гроб достиг столицы Конго Киншасы, где в четверг проходит похоронная церемония. На ней присутствовали президент республики Феликс Чисекеди, семья Лумумбы и ряд высокопоставленных лиц. После церемонии гроб перенесли в специально построенный для него мавзолей.
В этот день 62 года назад Бельгия вернула контроль над большей частью страны местным властям.
Ответственность за казнь Лумумбы
Вторая по величине страна Африки, Конго была бельгийской колонией с 1908 по 1960 год.
В июне 1960 года в стране провозгласили независимость, и первым премьер-министром в результате демократических выборов стал Патрис Лумумба - за полгода до своей кончины.
Лумумба был одной из самых ярких фигур африканского антиколониального движения и отличался харизмой и ораторскими способностями.
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Но Брюссель хотел сохранить влияние в регионе и считал Лумумбу препятствием своим экономическим интересам.
В своей знаменитой речи на Дне независимости в 1960 году Лумумба заявил, что Бельгия держала Конго в унизительном рабстве - выступая перед бельгийским королем Бодуэном и другими высокопоставленными представителями бывшей страны-колонизатора.
Большие опасения на Западе вызывал его курс на сближение с Москвой и возможность того, что Конго откроет СССР путь к своим природным ресурсам, в первую очередь - к стратегически важным запасам урана.
В результате в стране началась внутренняя борьба за власть, подогреваемая извне, а сепаратисты в богатой природными ресурсами провинции Катанга при поддержке бельгийских наемников предприняли попытку отколоться от Конго.
После всего трех месяцев на посту премьера Лумумба был отстранен от власти в результате военного переворота, поддержанного США и Бельгией, а в январе 1961 года Лумумбу казнили сепаратисты из конголезской провинции Катанга в присутствии бельгийцев.
Спустя почти полвека после убийства - в 2002 году - бельгийское правительство принесло извинения родственникам Лумумбы, признав ответственность за его смерть.
И хотя официальное расследование "военных преступлений", связанных с убийством Лумумбы официально еще продолжается, в живых из подозреваемых и потенциальных обвиняемых осталось всего два человека.
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Бельгия вернула Конго золотой зуб Патриса Лумумбы
Золотой зуб – все, что осталось от первого премьер-министра независимого Конго, убитого сепаратистами, - возвращен родственникам Патриса Лумумбы в знак примирения.