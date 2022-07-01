Тихановский и Лосик в "списке террористов" КГБ, дело "светлогорских партизан" и арест за антироссийские песни. Главное в Беларуси за неделю

46 минут назад

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Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, Дмитрий Равич, Денис Дикун и Олег Молчанов признаны правозащитными организациями политзаключенными

КГБ добавил в свой список террористов Сергея Тихановского и Игоря Лосика, а дело "светлогорских партизан", обвиняемых в терроризме на железной дороге, передано в прокуратуру, в Гомеле задержали волонтера, помогавшего организовать праздник в поддержку детей беженцев из Украины. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси на этой неделе.

Дело "светлогорских партизан"

Дело "светлогорских партизан", которые обвиняются в терроризме на железной дороге, передано в прокуратуру, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Речь идет Дмитрии Равиче, Денисе Дикуне и Олеге Молчанове, задержанных 4 марта этого года в Светлогорске за поджог релейного шкафа сигнализации на железнодорожном участке в Гомельской области.

Задержанным предъявлен ряд обвинений, включающих измену государству и акт терроризма и предусматривающих высшую меру наказания - смертную казнь.

Дмитрий Равич, Денис Дикун и Олег Молчанов признаны правозащитными организациями политзаключенными. В июне КГБ внес их в свой "список террористов".

Ранее в интернете появилось "признательное видео" с Денисом Дикуном, на котором парень со следами побоев на лице говорит, что по указанию Bypol (сообщество бывших силовиков, ушедших в оппозицию, в Беларуси признано экстремистским формированием) поджег с двумя напарниками шкаф сигнальной установки на станции "Жердь-Останковичи".

"Участники преступной группы предпринимают все возможности к возмещению ущерба и сотрудничают со следствием", - добавили в СК Беларуси.

С начала российского вторжения в Украину организация Bypol объявила об операции по срыву работы железнодорожного сообщения в Беларуси, чтобы помешать передвижению российских военных на юг. По делу рельсовых партизан были задержаны несколько человек.

2 марта замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что "любые действия" в отношении железной дороги будут квалифицироваться как акты терроризма.

"С террористами не договариваются, их уничтожают", - добавил тогда Казакевич.

Тихановский и Лосик в "списке террористов" КГБ

27 июня КГБ Беларуси добавил в список "организаций и лиц, причастных к террористической деятельности", 23 человека.

Среди прочих туда добавлены блогеры Сергей Тихановский и Игорь Лосик, уже осужденные на 18 и 15 лет соответственно. Еще более 20 человек, попавших в список, проходят по статьям о разжигании вражды, массовых беспорядках и призывах к санкциям.

Автор фото, Nasha Niva Подпись к фото, Блогер Тихановский руководил группой по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской, его жены

Самому возрастному "террористу", попавшему в список, 70 лет. Василий Демидович из Гродненской области обвиняется в организации беспорядков.

В постоянно обновляемом списке "организаций и лиц, причастных к террористической деятельности", - имена оппозиционных политиков и активистов, включая Светлану Тихановскую и Павла Латушко, а также блогера Антона Мотолько.

Две недели назад в список были добавлены четыре человека за комментирование в социальных сетях дела IT-специалиста Андрея Зельцера, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и сам погиб при задержании. Все четверо комментаторов лишены свободы.

Антироссийские песни и праздник в поддержку детей из Украины

Правозащитники продолжают сообщать о преследованиях белорусов, действия которых связаны с войной в Украине.

Так, на этой неделе правозащитный центр "Весна" писал о задержании 41-летнего жителя Минска Артема Поневежского, якобы слушавшего во дворе своего дома песни, в которых "содержался призыв убивать русских солдат".

29 июня в Гомеле задержали волонтера Аллу Короленко. За день до этого она помогала организовать праздник для детей беженцев из Украины.