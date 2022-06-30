"Они работают и задают много вопросов". Как Британия тренирует украинских солдат

Джонатан Бил

корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

час назад

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Автор фото, Pool

Британия обучает несколько сотен украинских солдат обращаться с новыми вооружениями, которые она поставляет Киеву для борьбы с российской агрессией.

Подготовка началась несколько недель назад на базе британской армии в графстве Уилтшир на юго-западе Англии.

Украинцы учатся применять британские реактивные системы залпового огня (РЗСО) с дальностью стрельбы более 80 км.

Британия, судя по открытой информации, поставит Украине три таких современных системы.

Также Соединенное Королевство закупило для ВСУ 50 гаубиц. Легкая модель L119 может поражать цели на расстоянии до 12 км.

Британские и новозеландские солдаты, которые проводят подготовку, впечатлены желанием украинских солдат учиться.

"Их мотивация - научиться как можно быстрее - невероятно сильна... Отдыхают они редко", - говорит офицер артиллерии Ребекка Буллок.

"Они понимают, что у них не так много времени, поэтому хотят получить как можно больше новых навыков, они просто работают, работают и работают - и задают много вопросов. Как им действовать быстрее, как быстрее передвигаться, как применить вооружение? Очень сильный акцент делается на скорость".

Вместе с капитаном-новозеландцем Джонатаном Диком Буллок учит войска применять гаубицу L119.

"Мы определенно видим высокую степень мотивации и самоотдачи этих ребят, верных идее защиты Украины", - говорит Дик.

Российская артиллерия сильно превосходит украинскую и числом, и в плане оснащения. Киев не перестает просить у Запада новое оружие.

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Западная тяжелая артиллерия уже начала доходить до Украины, хотя в меньшем количестве, чем просил Киев. Подготовка военных тоже требует времени.

Переход на западные вооружения стал еще важнее после того, как у ВСУ начали заканчиваться запасы сделанных еще в СССР снарядов для артиллерии. Страны НАТО используют снаряды других калибров.

Капитан Дик считает гаубицу L119 cо 105-миллиметровыми снарядами весьма эффективным оружием.

"Она очень мобильна, ее можно прикрепить к вертолету, легко передвигать, перевозить на больших и маленьких грузовиках", - говорит он.

Дик считает, что L119 заполнит пробе" в оснащении ВСУ. "Надеюсь, они сумеют ей правильно воспользоваться", - говорит Ребекка Буллок.

Украинские солдаты приехали в Британию уже опытными артиллеристами. Глава американского объединенного штаба Марк Милли назвал их первоклассными стрелками.

Возможностей отточить навыки у них было много. По информации украинских военных, ВСУ сегодня расходуют в битве за Донбасс 5-6 тыс артиллерийских снарядов в день.

Российские военные израсходовали где-то в 10 раз больше.

Автор фото, Pool Подпись к фото, Британская реактивная система залпового огня (РСЗО) с дальностью стрельбы 50 миль

Для украинских солдат это не крещение огнем, а переход на новое вооружение.

Они прошли пять дней подготовки, после чего провели маневры с применением боевой амуниции на Солсберийской равнине.

Обучение работе с РЗСО заняло больше времени.

РЗСО - это самое современное дальнобойное оружие британской армии - оно похоже на американские системы HIMARS, которые уже применяют в Украине.

На обучение командира расчета РЗСО обычно уходит пять недель, но украинцев обучают за три.

При этом они учатся не только применению новых систем, но и их техническому обслуживанию.

Капитан королевской артиллерии Джеймс Олифант уверен, что РЗСО серьезно изменят баланс сил на поле боя.

"Они дадут им [ВСУ] больше мобильности, что поможет им выжить", - говорит он.

Автор фото, Pool Подпись к фото, Капитан Джеймс Олифант говорит, что украинские и британские артиллеристы нашли общий язык

К тому же, добавляет Олифант, РЗСО стреляет ракетами, которые "могут достигать цели с расстояния 84 км" - это больше, чем у большей части российской артиллерии.

Несмотря на языковой барьер, говорит Олифант, британские артиллеристы нашли общий язык с украинскими, у которых уже был опыт применения своих собственных РЗСО.

Украинские солдаты через некоторое время привыкли к британскому оборудованию, рассказывает Олифант.

Теперь западным инструкторам не нужно руководить процессом непосредственно - экипажем командует украинский военный, "тренируя солдат по своей собственной доктрине и обучая своей тактике".

Украинцы благодарны за новое оружие и подготовку.

Многие из них перед поездкой в Британию сражались за свою страну и свою жизнь, и все продолжат сражаться после возвращения.

"Тяжело. Мои солдаты все еще там, на войне. Я не могу перестать о них думать", - говорит один из украинских военных.

Другой рассказывает о смертельной усталости, которую испытал на войне.

"Мы просто устали, но по-прежнему мотивированы... Мы сильные, мы мощные", - говорит он.

В реальности одним новым оружием войну не выиграть. Тем более если оно поставляется в таких ограниченных количествах. Украинские власти просят 300 РЗСО.

США, Британия и Германия пока дают меньше дюжины, хотя объем поставок может вырасти.

Запад говорит, что будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Сегодня в Британии тренируется несколько сотен служащих ВСУ, но завтра это могут быть тысячи.