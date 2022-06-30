Копия знаменитого "Мыслителя" Родена продана с аукциона за $11 млн

32 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Это был самый дорогой и важный лот в коллекции из 238 предметов, включавшей работы Марка Шагала, Анри Матисса и Ива Кляйна. Коллекция раньше хранилась в парижских апартаментах знаменитого дизайнера французско-марокканского происхождения Альберто Пинто.

Нывнешняя продажа не стала рекордной: за такую же копию "Мыслителя", проданную на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в 2013 году, было заплачено 15,2 млн долларов. Она была отлита по заказу издателя-магната Ральфа Пулитцера в 1906 году.

Впрочем, тот факт, что это копия, никак не умаляет ее ценности. Дело в том, что всего было отлито около 40 официальных бронзовых копий знаменитой скульптуры, причем большинство из них - уже после смерти скульптора в 1917 году. А сейчас, по оценкам экспертов, в частных коллекциях сохранилось не более 10 экземпляров.

Значительно уменьшенные по сравнению с оригиналом копии "Мыслителя" есть в музее Родена в Париже, Колумбийском университете Нью-Йорка и во Дворце Почетного Легиона в Сан-Франциско - тоже, кстати, уменьшенной копии парижского дворца Почетного Легиона.

Автор фото, Robert Nickelsberg/Getty Images Подпись к фото, "Мыслитель" в саду музея Родена в Париже значительно крупнее копии, выставленной на аукцион

Проданная в четверг копия скульптуры высотой около 70 сантиметров (такая же по размеру, как и оригинал) была создана около 1928 года на литейном заводе семьи Рудье. Основатель предприятия, Алексис Рудье, сотрудничал с такими мастерами, как Антуан Бурдель и Аристид Майоль, а вот честь отлить "Мыслителя" выпала уже его сыну, Эжену Рудье, чье клеймо вместе с подписью (посмертной) самого Родена стоит на скульптуре.

"Мыслитель" изначально был задуман как "Поэт" и был призван олицетворять Данте Алигьери в процессе сочинительства. Однако затем скульптор передумал и убрал все ненужные с его точки зрения атрибуты, создав универсальный образ гения за мыслительной работой.

"Мыслитель" должен был стать частью незавершенной скульптурной группы "Врата ада", по мотивам "Божественной комедии" Данте. Эта группа, над которой Роден работал 30 лет, должна была представлять собой входной портал у здания нового Музея декоративного искусства в Париже, который так никогда и не был открыт.