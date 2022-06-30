Британия утвердила новый пакет помощи Украине на £1 млрд

27 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, С начала войны Британия поставила Украине 5000 единиц переносных противотанковых ракет нового поколения (NLAW)

Великобритания отправит Украине новый пакет военной помощи на миллиард фунтов стерлингов (около $1,2 млрд). Об этом стало на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО, в очередной раз заявил, что страна нуждается в вооружении.

По словам Зеленского, Украине необходимы современные системы вооружения, чтобы "переломить преимущество России в части артиллерии".

Нынешний транш увеличивает размер военной помощи Украине, которую оказала Британия, фактически вдвое. Ранее Лондон направил в Украину вооружений на сумму около 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Также с начала войны Великобритания оказала Украине гуманитарную и экономическую помощь в размере 1,5 млрд фунтов.

Ранее в Украину из Британии поставляли в основном противотанковые ракеты. На этот раз, как заявили в правительстве, речь идет о более тяжелом вооружении.

Трансформирующая роль в обороне

Объявляя о новом военном транше, британское правительство отметило, что это первый шаг к тому, чтобы помочь Украине не просто доблестно обороняться, но и отвоевать захваченные Россией территории.

Однако остается вопрос, будет ли эта помощь достаточной.

"Россия все еще получает миллиарды ежедневно и тратит их на войну, - заявил Зеленский на саммите НАТО в Мадриде. - У нас дефицит на несколько миллиардов долларов, и нет нефти и газа, чтобы покрыть его".

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс отмечает, что Украина борется не только за себя, но и "за всех нас".

"Мы очень ясно дали понять Украине, что не подведем их. Мы продолжим поддерживать их в долгосрочной перспективе всеми возможными способами и способами, которые мы можем себе позволить", - уверяет Трасс.

Борис Джонсон, в свою очередь, заявил, что "жестокость Путина продолжает угрожать безопасности Европы".

"Путин не получил того, что хотел и на что надеялся, поэтому тщетность этой войны становится всем очевидной, а его атаки на украинский народ все более варварскими", - заявил Джонсон.

Британский премьер также убежден, что британская военная помощь "трансформирует ситуацию с обороной Украины".

По мнению корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била, заявление о трансформирующей роли британской помощи несколько преувеличены.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На саммите в Мадриде Борис Джонсон заявил, что Британия увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП

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Великобритания действительно была одной из первых стран, которые начали оказывать военную помощь Украине, и занимает второе место после США по объему этой поддержки.

Однако те же США выделяют суммы, несравнимые с тем, что направляет Британия. Недавно США одобрили очередной пакет военной помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Объем военной помощи со стороны Великобритании вместе с новым траншем составит около 2,5 млрд долларов.

Значительно меньшие страны, как, например ,Эстония, тратят на поддержку Украины больше, чем Британия, в пропорциональном отношении.

При этом Украина продолжает заявлять, что вооружений ей остро не хватает, например, необходимы сотни реактивных систем залпового огня. США, Великобритания и Германия пока пообещали совместно отправить около дюжины таких систем.

"Украинские вооруженные силы по-прежнему в значительной степени зависят от устаревшего оружия советской эпохи, а передача западного оружия идет медленно и поэтапно. Британии также пришлось закупать часть того, что она отправляет из третьих стран - это признак того, что собственных осталось немного", - отмечает Джонатан Бил.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Великобритания заявила, что готова тренировать до 10 тысяч украинских военных каждые 120 дней

Какое оружие Британия поставляет Украине

Новая британская помощь будет направлена на оплату "сложных систем противовоздушной обороны", беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и "тысяч единиц жизненно важного оборудования", заявили в британском правительстве.

В начале июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил отправку реактивных систем залпового огня M270 с высокоточными боеприпасами M31A1. Обучаться обращению с этой системой украинские военные будут в Британии.

Сколько единиц этих систем будет отправлено, в правительстве не уточняют, но, по данным Би-би-си, первоначально их будет три.