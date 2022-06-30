Арест Владимира Мау, отказ "Газпрома" от дивидендов и смягчение валютных ограничений от ЦБ. Главные экономические новости дня

48 минут назад

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Автор фото, Tverskoy court press service/TASS Подпись к фото, Адвокат Алексей Дудник и Владимир Мау (справа) в Тверском суде

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Владимир Мау под домашним арестом

В четверг Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ранее на этой неделе у него прошли обыски, а сам Мау был задержан для допроса.

Адвокат Мау заявлял в зале суда, что ректора РАНХиГС обвиняют в хищении на сумму 21 млн рублей, и Мау готов был внести залог в размере этой суммы.

Адвокат также уточнял, что ректору вменяют фиктивное трудоустройство фигурантов дела об особо крупном мошенничестве в министерстве просвещения. Свою вину в предъявленном обвинении ректор РАНХиГС не признает.

Собеседник Би-би-си, ранее работавший с Мау, связывает его задержание с арестом ректора "Шанинки" Сергея Зуева. Дело на Зуева было заведено в рамках уголовного дела бывшей заместительницы министра просвещения России Марины Раковой.

В 1990-е Мау был советником Егора Гайдара. В начале 2000-х он возглавил Академию народного хозяйства, которая затем стала РАНХиГС.

После начала войны в Украине на сайте Российского союза ректоров появилось коллективное письмо в поддержку российской агрессии. Однако Мау это письмо не подписал - вместо него в списке значился проректор РАНХиГС Максим Назаров. Подпись Мау под этим обращением появилась позже, после того как СМИ обратились в пресс-службу вуза.

Системность и лояльность курсу правительства уже давно не являются защитой даже для таких аккуратных "мастодонтов" аппаратной работы, как Владимир Мау, который давно и хорошо знаком со всем руководством страны и Совбезом, говорит источник Би-би-си.

"Возможно, его могло бы спасти, если бы он начал выступать в стилистике [Дмитрия] Медведева. Но он не из таких людей", - говорит собеседник Би-би-си.

"Газпром" не выплатит дивиденды

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Акционеры ПАО "Газпром" на годовом собрании 30 июня проголосовали против распределения прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2021 года.

Последний раз в истории "Газпрома" такое происходило в прошлом веке - дивиденды не выплачивались по итогам кризисного 1998 года.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что приоритеты "Газпрома" в настоящее время - это "реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме" (цитата по "Интерфаксу").

По итогам 2021 года "Газпром" обещал рекордные дивиденды 1,244 трлн руб. (по 52,53 руб. на акцию). В конце мая совет директоров дал рекомендации по размеру дивидендов в точном соответствии с дивидендной политикой, несмотря на сложную политическую ситуацию. Это рождало на рынке спекуляции и относительно перспектив выплат.

Акции компании на открытии торгов 30 июня обрушились на 30%. Индекс МосБиржи вслед за этим упал на 7,3%.

Сегодня и акционеры "Сбербанка" на годовом собрании приняли решение не распределять чистую прибыль за 2021 год и не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции (это соответствовало рекомендации наблюдательного совета).

Банк России: смягчение ограничений

Банк России продолжает снимать валютные ограничения. Так, с 1 июля 2022 года физические лица - российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на счет за рубежом не более $1 млн США (или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте).

Такой же порог установлен и для переводов физических лиц - резидентов из "дружественных" государств, сообщает ЦБ.

Порог был повышен в 6,7 раза - ранее ограничения по этим операциям составляли $150 тыс. ЦБ объясняет повышение лимитов "устойчивым положением на внутреннем валютном рынке".

Кудрина прочат в "Яндекс"

По данным источников "Медузы", акционеры "Яндекса" якобы рассматривают возможность пригласить в руководство компании бывшего вице-премьера и министра финансов РФ, нынешнего главу Счетной палаты Алексея Кудрина, и на эту тему идут переговоры. В самом "Яндексе" и Счетной палате это отрицают.

В начале июня сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож был включен в шестой пакет санкций ЕС в персональном качестве. Через полчаса после объявления санкций против Воложа в компании заявили, что он покидает должность гендиректора Yandex N.V., совет директоров и все руководящие должности в международных "дочках" компании.

Разрешение распаковать резервы

В Госдуму правительством РФ внесен проект закона о праве правительства вводить специальные меры в сфере экономики "в целях обеспечения проведения Вооруженными силами России контртеррористических и иных операций за пределами территории страны", пишет "Интерфакс".

Среди таких мер, в частности, - "разбронирование материальных ценностей государственного резерва", указывается в проекте закона.

В начале мая, когда появились утечки о том, что в России может быть объявлено военное положение, Би-би-си писала о том, какие экономические меры позволяет вводить этот режим.

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