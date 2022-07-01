Россия обстреляла курорт под Одессой, погибли 18 человек

час назад

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Автор фото, ГСЧС Украины

В ночь на пятницу российская авиация выпустила три ракеты по курортному поселку в окрестностях Одессы, 18 человек погибли, включая ребенка.

Одна из ракет частично разрушила жилой девятиэтажный дом, две другие попали в базы отдыха в поселке Сергеевка в Белгород-Днестровском районе, 80 км южнее Одессы.

Погибли, по последним данным, 18 человек, среди них один ребенок. 38 человек были ранены.

В числе раненых четыре ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины сообщает, что минувшей ночью по Одесской области были выпущены три ракеты с российских бомбардировщиков Ту-22.

"В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 со стороны Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха", - говорится в сообщении.

Автор фото, Офис президента Украины

Автор фото, ГСЧС Украины

Автор фото, Кирил Тимошенко

ГСЧС ведет спасательные работы на месте обстрела.

"Очередной российский ракетный удар по жилому дому и базам отдыха в Одесской области. Есть погибшие, среди них - дети. Страна-террорист убивает наших людей", - написал в "Телеграме" глава офиса президента Андрей Ермак.

Это уже второй удар по Одесской области менее чем за сутки. В четверг днем глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил об ударе двумя ракетами по территории области. По его словам, эти удары не привели к разрушениям или жертвам.

Утром в четверг после очередного обстрела украинской армией лежащего в нескольких десятках километров от Одессы острова Змеиный российские войска покинули его.

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