"Истинная демократия". Си Цзиньпин дал высокую оценку политике Пекина в Гонконге

19 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Председатель КНР Си Цзиньпин (справа) привел к присяге нового главу администрации Гонконга Джона Ли - бывшего силовика, недавно избранного лояльной Пекину коллегией выборщиков

На празднование 25-летия со дня передачи Гонконга Китаю туда приехал председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая на церемонии, он заявил, что модель управления "одна страна - две системы" работает, благодаря чему в Гонконге сейчас истинная демократия - вопреки многочисленным свидетельствам об обратном и критике со стороны Запада.

"После воссоединения с родиной жители Гонконга стали хозяевами своего города. Истинная демократия для Гонконга началась после этого", - провозгласил председатель КНР.

Китайский лидер высказал горячую поддержку концепции "одна страна - две системы", которая записана в местном законодательстве и сохранение которой было условием при возвращении Гонконга Британией Китаю.

Многие западные страны накануне 25-й годовщины возвращения напомнили Пекину о циничных посягательствах на этот принцип, который должен был гарантировать Гонконгу автономию и демократические свободы на полвека вперед после окончания там британского правления.

"Принцип "одна страна - две системы" проверен и доказан, прошел испытание временем, и нет никаких причин менять эту хорошую систему", - сказал Си Цзиньпин под громкие аплодисменты аудитории, в основном состоявшей из представителей элиты Гонконга, лояльных пекинскому режиму.

В нынешнем году день возвращения Китаю контроля над Гонконгом проходит без традиционных протестных акций.

Начиная с 1997 года, каждое 1 июля гонконгцы выходили на улицы с лозунгами в поддержку демократии, но после особенно бурных протестов 2019 года и вступления в силу в 2020 году закона о защите нацбезопасности там начались жесткие гонения на оппозицию и подавление любого несогласия с местными пропекинскими властями.

За последние три года в Гонконге отправлено в тюрьму беспрецедентное число политиков, активистов и журналистов. После этого большинство людей с активной гражданской позицией либо эмигрировали, либо перестали публично выражать свои взгляды и мнения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Еще в 2020 году продемократически настроенные молодые политики надеялись баллотироваться в Законодательный совет Гонконга. С тех пор многое изменилось

"...Люди извлекли болезненный урок: в Гонконге не может быть беспорядков, он не может себе этого позволить. Гонконг находится на новом этапе развития, от беспорядков к стабильности, от стабильности к процветанию", - заявил Си Цзиньпин.

На торжественной церемонии председатель КНР привел к присяге нового главу администрации Гонконга Джона Ли - бывшего силовика, недавно избранного лояльной Пекину коллегией выборщиков.

Затем китайский лидер выступил в защиту недавней электоральной реформы в Гонконге. Теперь лишь люди, официально признанные "патриотами", могут участвовать в местных выборах.

"Ни один народ ни в одной стране мира никогда не позволит, чтобы политическая власть попала в руки индивидов, которые не любят и даже готовы продать или предать свою родину", - так отреагировал Си Цзиньпин на критику Западом этого закона.

"Гонконг в наручниках"

В преддверии 25-летия передачи Гонконга Китаю ряд западных лидеров выразил обеспокоенность тем, что принцип "одна страна - две системы" оказался под угрозой из-за усиления на этой территории влияния материкового Китая.

В пятницу последний британский губернатор Гонконга Крис Паттен назвал "полностью абсурдным" утверждение Си Цзиньпина о том, что демократия в городе началась после возвращения его Китаю.

"Мне кажется, Си Цзиньпин понятия не имеет, что такое демократические выборы, - он в упор их не распознает", - сказал он Би-би-си, добавив, что закон о нацбезопасности "надел наручники на Гонконг".

Автор фото, EPA Подпись к фото, В пятницу над городом пролетели вертолеты с китайскими флагами и флагами Гонконга

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна, давшая Гонконгу обещание 25 лет назад, намерена его сдержать, "чтобы Гонконг снова управлялся жителями Гонконга, ради жителей Гонконга".

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что власти Китая "нарушили свои обещания" гонконгцам и призвал восстановить обещанные свободы.

Беспрецедентные меры безопасности

Нынешний визит - первый выезд Си Цзиньпина за пределы материкового Китая с начала пандемии, а конкретно в Гонконге он не был с 2017 года, когда праздновали 20 лет его возвращения Китаю.

Визит проходит при беспрецедентных мерах безопасности, и сам председатель КНР даже не остается ночевать в городе.

Все участники мероприятия были в масках и держались в метре друг от друга. Ряд районов города был оцеплен, а на охрану пространства вокруг гавани Виктория, где проходили празднества, и на патрулирование улиц были брошены антитеррористические силы, полицейские в штатском и "специальные констебли", набранные из числа тюремных охранников и сотрудников иммиграционной службы, а также бронированные автомобили.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На патрулирование улиц Гонконга брошены антитеррористические силы и полицейские в штатском

Недавняя вспышка ковида в Гонконге поставила под вопрос приезд Си Цзиньпина, учитывая, что Китай проводит политику нулевой терпимости к коронавирусу с продолжающимися локдаунами, массовым тестированием и жесткими ограничениями при пользовании транспортом.

Однако китайский лидер в четверг все-таки прибыл в Гонконг на скоростном поезде. Все те, кому предстояло приблизиться к Си Цзиньпину, включая встречавших его на вокзале школьников и высокопоставленных политиков, провели несколько дней в гостиницах на карантине и подверглись ежедневному тестированию на коронавирус перед его визитом.

Город-государство

Великобритания вернула Гонконг под контроль Китая в 1997 году после более чем 150-летнего правления, за время которого Гонконг превратился из обычного порта в развитой город-государство и один из крупнейших финансовых центров мира.

Новый глава территории Джон Ли хочет вернуть Гонконг на международную арену в качестве надежного и относительно независимого финансового центра. Критики считают, что этому могут помешать борьба с демократическими свободами и наложенные лично на Ли в 2020 году американские санкции за "причастность к принуждению, арестам, задержанию или тюремному заключению людей".

На Западе, в том числе в Британии и США, считают, что новый закон о защите национальной безопасности, принятый в 2020 году на пике массовых протестов, подрывает гражданские свободы жителей Гонконга.