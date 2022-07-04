"Сразу было понятно, что это не просто какой-то хлопок": как Белгород переживает обстрелы

час назад

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Автор фото, Yevgeny Silantyev/TASS Подпись к фото, Жители Белгорода создали стихийный мемориал недалеко от разрушенного дома, где в результате обстрела погибли люди

Жертвами ночного обстрела Белгорода 3 июля, по последним данным, стали пятеро человек, большинство из которых - граждане Украины. Российское минобороны заявляло, что удары нанесли Вооруженные силы Украины, выпустив по территории России три ракеты "Точка-У", которые сбила российская система ПВО. Русская служба Би-би-си рассказывает, как город переживает последствия обстрела.

Что известно о погибших

Вечером 3 июля местные власти сообщали о четырех погибших, трое из которых были гражданами Украины. Утром 4 июля стало известно, что количество жертв обстрела увеличилось до пяти, причем все погибшие - члены одной семьи, рассказала РИА Новости их родственница.

По ее словам, погибли бывшие супруги Олег и Ольга, двое их детей - 22-летняя дочь и 15-летний сын, а также мать Ольги Татьяна.

После того как российские системы ПВО сбили ракету над Белгородом, ее обломки упали на территорию частного дома на улице Маяковского, где и проживала семья.

Издания "Медуза" и 7х7 (оба признаны в России "иностранными агентами") поговорили с родственницей погибших Илоной, которая живет в Воронеже.

Она рассказала, что погибший мужчина переехал из Украины в Россию несколько лет назад и в прошлом году получил российское гражданство. После начала войны в Украине он перевез в Белгород из Харькова свою семью - бывшую жену, сына, дочь и тещу.

Сам мужчина жил в доме на улице Маяковского, а приехавшую из Украины семью поселили в пристроенном к дому флигеле. Когда в ночь на 3 июля прогремел первый взрыв, он вышел из дома проверить семью, в результате чего получил ранение. По данным РИА Новости, мужчина скончался.

Как город переживает обстрелы

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Как рассказала Би-би-си местная жительница Мария (имя изменено по ее просьбе), проснувшись ночью от звуков взрывов, она сразу поняла, что это: "Мы уже не первый раз это слышим и знаем, как работает ПВО, поэтому сразу было понятно, что это не просто какой-то "хлопок", как у нас любят говорить".

"Я проснулась от взрывов, это было около двух часов ночи. Побежала к окну - пыталась зафиксировать откуда прилетело и что вообще происходит. Потому что по силе взрывов и по звукам это было сильно громче, чем когда все [война] началось", - рассказывает она.

"24 февраля мы тоже проснулись от взрывов, но мне тогда казалось, что по интенсивности они были не такие сильные, - поясняет Мария. - В этот раз было волнительно и страшно, несмотря на то, что это уже часть настоящей действительности, в которой мы сейчас здесь живем. Потом все стихло, и уже утром я прочитала в местных пабликах о том, что произошло".

На улице Маяковского, где жила погибшая семья, местные жители устроили стихийный мемориал и стали приносить к нему цветы, свечи и иконы. В самом городе из-за обстрела отменили развлекательные массовые мероприятия, в том числе запланированный на 3 июля фестиваль "Белгородское лето".

"Для тех, кто понимает, что идет война, произошедшее логично. Потому что, простите, от нас летят ракеты туда, убивают людей. Естественно, сдачи будут давать. А что касается комментариев в пабликах, там, в основном, голос имеют ура-зиганутые "патриоты", которые пишут, что надо их всех разбомбить и все в таком духе. На улицах каких-то стихийных митингов или чего-то такого не было", - рассказывает о реакции белгородцев местный житель Владимир (имя изменено по его просьбе).

Белгородская область граничит с Украиной, и приграничные села за время войны здесь неоднократно попадали под обстрелы. Однако для областного центра, Белгорода, удары 3 июля стали первыми. 1 апреля был нанесен удар по нефтебазе в Белгороде, в результате которого начался пожар, но тогда происшествие обошлось без жертв.

"Белгород - приграничный город, и у меня было ощущение, что рано или поздно нам прилетит, и будет прилетать все чаще. Потому все это затягивается не в лучшую сторону, каких-то диалогов или мирных переговоров нет. Не могу сказать, что я удивлена, но у меня есть чувство разочарования, что люди не могут нормально договориться и прекратить эту войну", - говорит Мария.

Другие последствия

Еще четверо жителей Белгорода в результате ракетного обстрела получили ранения, в том числе 10-летний мальчик.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал, что родным погибшего гражданина России выплатят 3 млн рублей, раненым - по 500 тысяч рублей.

По словам Гладкова, оказались полностью или частично разрушены около 90 домов.

"Повреждения есть в 26 многоквартирных домах. Оперативно будем восстанавливать окна, балконы, межкомнатные двери, производить отделку стен и потолков. В общей сложности это порядка 356 квартир", - написал Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

Пять частных домов, по его словам, полностью разрушены, еще 60 частично повреждены.

Ракетный удар

В российском минобороны заявили, что удары в ночь на 3 июля были нанесены украинской стороной преднамеренно "по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов".

По данным ведомства, по Белгороду были выпущены три баллистические ракеты "Точка-У", которые были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны.

В сторону Курска, по данным российского минобороны, были выпущены два начиненных взрывчаткой беспилотника, которые были уничтожены на подлете к городу. В результате в Курской области никто не пострадал, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Белгородский губернатор Гладков утром 3 июля сначала назвал произошедшее в городе "серией громких звуков", а позже сообщил о погибших и пострадавших.

Украинские власти не комментировали обвинения российского минобороны в причастности к обстрелам российской территории.

Российская сторона утверждает, что удары по Белгороду были нанесены украинскими ракетами. Однако издание The Insider (признано в России "иностранным агентом") со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова и расследователей Conflict Intelligence Team отмечают, что, по крайней мере, в многоэтажку в городе попала не украинская ракета, а первая ступень ракеты российского ЗРПК "Панцирь". Такой вывод издание и опрошенные им эксперты сделали по фотографии остатков ракеты, которую выложил телеграм-канал "Жесть Белгород". Комплексы "Панцирь" предназначены в первую очередь для защиты от атак с воздуха.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, комментируя выводы The Insider, написал, что на вооружении украинской армии комплексов "Панцирь" нет.

Реакция

Обстрелы Белгорода прокомментировал митрополит Белгородский и Староосколький Иоанн. На сайте епархии появилось его обращение, в котором он призвал прекратить "кровопролитие на украинской земле".

"Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома", - написал он.

Вечером 3 июля в социальных сетях распространилось видео встречи белгородского губернатора Гладкова с местными жителями. Одна из них спросила главу региона о том, как жителям Белгорода теперь спокойно спать.

"Никак, - ответил Гладков. - Все, что зависит от меня, от моих оперативных служб, мы сделали, делаем и будем делать. То, что сейчас случилось, - это, конечно, крайне сложная ситуация. Сказать о том, что больше такого никогда не будет, я вам не могу".

Как рассказывает местный житель Владимир, после обстрелов белгородцы задаются вопром о том, почему в приграничном городе не работает нормально система ПВО: "Если сухо посмотреть, то сейчас идут военные действия между двумя странами на территории Украины. Есть приграничный город. И несмотря на это, нет нормально работающей системы ПВО. У людей этот вопрос возникает. Почему не защищен город?"

"И еще возникает у людей вопрос в комментариях: почему не было воздушной тревоги? - продолжает он. - Для меня это, наверное, самый ключевой вопрос. Почему она не работает, хотя ее тестировали ежегодно? И абсолютно нет никакой информации о бомбоубежищах. Некоторые активисты запрашивали у администрации города адреса бомбоубежищ, им отвечали официальным ответом - информация засекречена МЧС".

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