Последний день IKEA. Компания завершает продажи в России после 22 лет работы

37 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Открытие первого в России магазина IKEA 22 марта 2000 года в подмосковных Химках. Через 22 года, 3 марта 2022 года, IKEA объявила об уходе из России из-за войны в Украине

Один из крупнейших производителей мебели и товаров для дома IKEA уходит из России и распродает остатки своей продукции. Шведский мебельный гигант, работавший в России с 2000 года, объявил об уходе из страны в начале марта из-за войны в Украине. Вторжение России в соседнюю страну в шведской компании назвали трагедией.

Компания IKEA - один из крупнейших производителей мебели и товаров для дома в мире - была основана в Швеции в 1943 году. В России первый магазин IKEA открылся в 2000 году в подмосковных Химках, а спустя два года в Москве открылась "IKEA Теплый Стан". Чтобы посетить первые открывшиеся в России магазины местные жители выстраивались в огромные очереди, за порядком в которых следили сотрудники ДПС.

За 22 года IKEA стала среди российских потребителей одним из любимых западных брендов, и уход компании из России предсказуемо спровоцировал огромный ажиотаж.

Ажиотаж последних дней

IKEA начала распродавать оставшиеся в российских магазинах сети товары в конце июня, но это была закрытая распродажа для сотрудников компании. В соцсетях распространилось видео, как люди забегают в магазин IKEA в Химках, где в тот день открылась распродажа.

Как писали телеграм-каналы, сотрудники могли купить продукцию своей компании со скидкой от 15%, и, по условиям распродажи, им было запрещено покупать вещи для последующей перепродажи и закупаться оптом.

Вместе с тем, еще до начала закрытой распродажи в интернете распространилось множество однотипных объявлений, авторы которых искали сотрудников IKEA "для покупки товаров за вознаграждение".

Автор фото, Artem Geodakyan/TASS

Финальная распродажа товаров IKEA для всех желающих должна была стартовать во вторник, 5 июля, в полночь по московскому времени. За несколько дней до ее начала пользователи начали размещать в интернете объявления, в которых собирали заказы и предлагали купить вещи из IKEA.

"5-го числа буду покупать себе нужные вещи в Икеа на онлайн распродаже, возьму заказы на не очень габаритные вещи (постельное бельё, детские товары, столы, стулья, стеллажи, полотенца, аксессуары для хранения, ванны и т. Д.)", - написал один из пользователей сайта объявлений "Авито", который хотел за заказы стоимостью до 10 тысяч рублей брать комиссию в размере 25%, а за заказы от 10 тысяч - 20%.

Однако уже в первые минуты после старта распродажи сайт IKEA перестал работать. У корреспондента Би-би-си при попытке зайти на сайт мебельной сети вечером во вторник вместо товаров появилась надпись: "Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания". Через несколько минут сайт с товарами загрузился.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Очередь, которая выстроилась в одном из московских магазинов IKEA 3 марта 2022 года, в день, когда компания объявила об уходе из России

Уход IKEA из России

IKEA объявила о приостановке работы в России 3 марта. Причиной такого решения в компании назвали вторжение России в Украину.

"Это человеческая трагедия, которая продолжает затрагивать людей и сообщества", - заявляли в IKEA.

"Война в Украине ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли", - прогнозировала шведская компания.

"К сожалению, обстоятельства не улучшились, и разрушительная война продолжается. Предприятия и цепочки поставок по всему миру сильно пострадали, и мы не видим возможности возобновить работу в обозримом будущем", - говорилось в заявлении IKEA.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

На момент закрытия у IKEA в России было 14 магазинов в торговых центрах "Мега", а также несколько магазинов городского формата IKEA City и дизайн-студий. В 2021 финансовом году (то есть с сентября 2020 по август 2021 года) компания увеличила свои продажи в России на 31%, сообщал Интерфакс. Размер выручки компания не раскрывала.

В России в IKEA работали около 15 тысяч человек. После ухода бренда из России многие сотрудники будут сокращены, предупреждали в компании.

Деньги, вырученные от распродажи запасов своих товаров с российских складов, в компании планировали потратить на выплаты увольняемым сотрудникам.

Также в IKEA заявляли, что ее фонд, финансируемый материнской компанией Ingka Group, пожертвует 20 млн евро на гуманитарную помощь беженцам из Украины.

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