Бизон напал на посетительницу парка Йеллоустон

33 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Бизон атаковал посетительницу Национального парка Йеллоустон в США. 71-летняя женщина получила травмы, не угрожающие жизни, ее доставили в больницу.

Сообщается, что женщина случайно приблизилась к животному, когда возвращалась к своей машине. Это уже второй случай нападения бизонов на посетителей парка за последние три дня.

Во вторник в американских СМИ появилось видео нападения другого бизона на 34-летнего мужчину. Он шел с семьей по променаду возле знаменитого гейзера Олд Фейтфул в парке. На кадрах видно, как мужчина спешно уводит своего сына с пути бизона, после чего получает удар, от которого его подбрасывает в воздух.

Мужчина получил травму руки и был доставлен в ближайшую больницу в Айдахо.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Национальном парке Йеллоустон обитают около пяти тысяч бизонов

Ранее в мае этого года бизон атаковал 25-летнюю женщину. Это было первым зарегистрированным нападением в этом году. Посетительница подошла слишком близко животному во время прогулки, бизон атаковал ее и подбросил в воздух почти на три метра.

Бизоны - агрессивные животные, которые рьяно защищают свою территорию. Они могут передвигаться со скоростью до 48 км/ч, по словам сотрудников парка, бизоны ранили больше посетителей, чем какие-либо другие живущие там животные.

Работники парка неоднократно предупреждали, что бизоны - дикие и опасные животные, поэтому к ним нельзя подходить ближе чем на 25 метров, а если животное оказалось на пути - нужно развернуться и пойти в другую сторону.