Российский бизнес переходит на военные рельсы, а ЕС - на газ из США. Главные экономические новости за день

28 минут назад

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Автор фото, Reuters

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Экономику готовят к мобилизации

Законопроект о принуждении бизнеса к выполнению военных госзаказов - пожалуй, самая симптоматичная новость за неделю. В последний день июня документ за подписью Михаила Мишустина внес в Госдуму сам кабмин. Авторы инициативы предлагают дать правительству (то есть, самим себе) право вводить "специальные меры в сфере экономики".

В их числе - право привлекать предприятия к работе во "внеурочное время", то есть, ночью, в выходные, во время отпуска. А еще - право навязывать компаниям госконтракты в области обороны. Более того, некоторые заказчики - Минобороны, ФСБ, МЧС или Росгвардия (которые, естественно, и будут работать с оборонными контрактами) - могут изменить условия контракта уже после того, как он заключен.

Все это выглядит как первая попытка официального перевода экономики на военные рельсы - но без использования "запрещенной" лексики. Например, авторы законопроекта объясняют: в условиях "спецоперации" возникает "краткосрочная повышенная потребность" в ремонте военной техники. Это требует "временно состредоточить усилия" в определенных отраслях экономики.

Россия проиграла газовый рынок Европы

В июне Евросоюз - впервые в истории - получил больше сжиженного природного газа (СПГ) из США, чем "трубопроводного" российского, сообщил исполнительный директор международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Для сравнения: в июне 2021 года страны ЕС получили "по трубе" порядка 10 млрд кубометров российского газа и меньше 2 млрд - американского. В июне 2022 года - примерно по 4,5 млрд с небольшим перевесом в сторону США.

Из этого следует два вывода. Первый - Россия, как и ожидалось, начинает терять европейский рынок, при том что отказываться от газа еще сложнее, чем от нефти. Быстро найти ему полноценную замену далеко не так просто, как в случае с нефтью: например, Россия наращивает поставки газа в Китай, но там речь о миллионах, а не миллиардах кубометров.

Второй вывод - ЕС явно получает гораздо меньше газа (на несколько миллиардов кубометров год к году), чем нужно.

Санкционный прогноз без сюрпризов

Журналисты Блумберг узнали детали очередного, седьмого по счету, пакета санкций ЕС против России. По данным агентства, в нем будет запрет на покупку российского золота, а также разъяснения про транзит в Калининградскую область. Сейчас он ограничен по решению Литвы, которая утверждает, что не вводит собственных ограничений, а четко следует санкционным предписаниям ЕС.

Хотя Россия - вторая в мире страна по объему добычи золота, а объем ее экспорта превышает 10 млрд долларов в год, эти ограничения будут скорее символическими. Из-за санкций, которые уже введены, способность России торговать золотом на мировых рынках де-факто парализована.

В целом фокус европейских чиновников смещается с введения новых ограничений на полноценное применение уже действующих, резюмирует агентство.

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