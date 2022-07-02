Герцог с конусом и другие статуи из нового каталога памятников Великобритании

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В честь королевы Виктории было воздвигнуто 175 монументов, причем в большинстве случаев она изображена уже в зрелом возрасте

В Великобритании (наконец-то) появился первый онлайн-каталог всех скульптурных памятников страны, составленный с помощью благотворительной организации ArtUK. В общей сложности в нем собрано 13,5 тыс. произведений искусства разной степени художественной ценности, и каталог продолжает расти.

Больше всего памятников, как и следовало ожидать, посвящено королеве Виктории.

В остальном же перевес на стороне мужчин: на их долю приходится 77% статуй, а женщины удостоились лишь 17% (да и тут львиную долю забрала Виктория). Оставшееся пришлось на смешанные композиции и зверушек.

1. Виктория все еще правит бал

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Юная королева в Солфорде - довольно редкий случай, хотя по свидетельствам современников в молодости она была очень хороша собой

Королева Виктория - одна из самых почитаемых персон в британской истории. В ее честь возведено 175 скульптур и мемориалов. Статуя из Солфорда - одна из немногих, изображающих королеву в молодости.

Ее воздвигли вскоре после визита Виктории в Манчестер и Солфорд в 1851 году. Большинство других скульптурных изображений королевы появилось в период с 1890 по 1900 годы, когда она была уже дородной пожилой женщиной.

Впрочем, несмотря на популярность этой женщины, количество мужских скульптур и статуй явно превалирует. Среди них - 100 генералов и больше полусотни адмиралов. Статуй одного только лорда Нельсона имеется 12 штук.

2. Палеонтолог с собакой

В последние годы британцы попытались исправить это гендерное неравенство. Так появилась инсталляция, посвященная Мэри Эннинг. Она была палеонтологом-любителем и сделала целый ряд научных открытий в области морской фауны юрского периода.

Памятник ей (о его художественной ценности оставим судить профессионалам) поставили в городке Лайм-Риджис в Дорсете, где жила Эннинг, и побережье которого изобилует скалами, в которых она и находила свои любимые окаменелости.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американо-британская писательница Трейси Шевалье специально приехала на открытие памятника Мэри Эннинг, чтобы отдать ей дань уважения

Композицию создала художница Дениз Даттон, которой принадлежит целая серия женских скульптур.

"Я хотела показать, что она была женщиной целеустремленной, поэтому у меня она движется вперед и настроена весьма решительно", - говорит Даттон, по словам которой создавать скульптуры женщин из прошлого довольно сложно, потому что с них редко писали портреты.

Зато с любимой собачкой исследовательницы, которая сопровождала ее в прогулках, никаких проблем не было: Эннинг сама оставила многочисленные рисунки с изображением Трея.

3. Пес Баттерси

Этот памятник терьеру появился в лондонском районе Баттерси в 1906 году и сразу вызвал бурю негодования.

Дело в том, что собачку порезали на куски вивисекторы в анатомическом театре во время публичного вскрытия (в те времена это было модно), но общественности это очень не понравилось.

Гнев народа не стихал несколько лет, и в 1910 году, посреди ночи, памятник убрали от греха подальше.

Автор фото, Historic England Archive

Памятник этому псу, но уже другой, вновь появился в Баттерси в 1985 году, когда никто уже не помнил всей этой истории. Хотя скульптура сделана была по заказу организации, выступающей против вивисекций.

4. А где же Стив?

Автор фото, ArtUK Подпись к фото, Одна нога- вот все. что осталось от прошлого памятника бегуну

Одна нога - вот все, что осталось от памятника британскому бегуну на средние дистанции, олимпийскому чемпиону 1980 года в беге на 800 метров Стиву Оветту. Весь остальной бронзовый Стив (сам спортсмен поныне живет и здравствует) был украден в 2007 году.

Автор фото, Lawrence Suss/ArtUK

10 лет спустя на берегу моря в Брайтоне ему установили новый памятник, на всякий случай подальше от места, где стоял прежний.

5. Кот Дадли

Автор фото, Gordon Baird/ArtUK

Собственно говоря, памятником кошке или собаке здесь никого не удивишь: таких монументов в стране больше двух десятков. Другое дело, что это памятник не столько коту, сколько его хозяйке, Лиз Берроуз.

Лиз жила в старинном городке Линлитгоу на берегу Юнион-канала в центральной Шотландии и принимала активное участие в сохранении колорита и самобытности этих мест.

Когда в 2012 году Лиз скончалась, благодарные жители Линлитгоу возвели в ее честь памятник ее любимому коту Дадли, которого она в свое время приютила.

6. Герцог Веллингтон и его дорожный конус

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дорожный конус стал неотъемлемой частью памятника Веллингтону в Глазго

Да-да, в каталоге на голове у герцога, восседающего на своем коне Копенгагене, красуется дорожный конус. А почему бы и нет?

В конце-концов памятник стоит напротив городского музея современного искусства. Конечно, в первой половине XIX века, когда его там установили, никаких дорожных конусов не было и в помине, да и не позволили бы чопорные викторианцы так издеваться над национальным героем.

Но времена меняются. И в последнее время герцог почти постоянно носит на голове конус, а недавно даже красовался в конусе желто-голубой расцветки в знак поддержки Украины.

Причем все попытки снять этот импровизированный головной убор заканчиваются тем, что на следующий день конус вновь оказывается на голове у всадника. Так он и попал в каталог.

7. Медведь Войтек

На просторах Британии можно найти памятники не только кошкам и собакам, но и многим другим животным. В Кардифе имеется скульптура тюленя Билли.

В Шотландии есть два памятника капралу Войтеку - медведю, усыновленному в Иране польскими солдатами армии Андерса.

Вместе с ними сначала он прибыл в Британию, а потом отправился на войну и отличился в Италии в битве при Монте-Касино, где медведь, как уверяли, помогал солдатам разгружать снаряды. Как он это делал, оставим на ваше воображение.

8. Кенгуру. Пока один

Автор фото, Tracy Jenkins/ArtUK