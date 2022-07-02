Еще одного ученого-физика из Новосибирска обвинили в госизмене. Это второй за неделю подобный случай

24 минуты назад

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Автор фото, ITAM Institute

В Новосибирске по обвинению в госизмене арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов. Его подозревают в передаче КНР сведений, связанных с гиперзвуком, которые относятся к гостайне.

Это второй за эту неделю арест ученого из Новосибирска по обвинению в госизмене.

Анатолий Маслов - 75-летний главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ). Он специалист в области динамики вязкого газа.

"Основное направление его научной деятельности - аэрогазодинамика. Им разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата; выяснены причины "реверсов перехода"", - говорилось в сообщении на сайте ИТПМ в честь юбилея Маслова.

Как сообщает издание Academ.info, освещающее научные события, связанные с новосибирским Академгородком, Анатолия Маслова подозревают в передаче КНР сведений, связанных с гиперзвуком, которые относятся к гостайне.

По информации коллег Маслова, сейчас он находится в СИЗО "Лефортово".

В том же изоляторе должен находиться и арестованный накануне Дмитрий Колкер. Он доктор физико-математических наук, также работает в Сибирском отделении РАН и заведует лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики.

По словам родственников, мужчину, страдающего от онкологического заболевания, забрали прямо из больницы и этапировали в СИЗО в Москве.

При этом адвокат Колкера, Александр Федулов, не смог найти его в Москве. "В следственном управлении мне сказали, что дела у них нет такого. Скорее всего, целенаправленно. В "Лефортово" мне также сказали, что у них такого человека пока нет. Человек, скорее всего, на 99 процентов, находится в "Лефортово", но пока мне в дело вступить не дают", - сказал Федулов новосибирскому изданию NGS.ru, подчеркнув, что его подопечный фактически находится без адвокатской защиты.

Автор фото, Dmitry Kolker Подпись к фото, Профессора Колкера арестовали за госизмену прямо в больнице. В 2017 году он читал лекции в Китае. По словам сына ученого, во время поездки в Китай его отца постоянно сопровождал сотрудник ФСБ, а все доклады, с которыми выступают ученые на таких конференциях, заверяются, чтобы исключить разглашение гостайны

Как и Колкер, Анатолий Маслов - ученый-физик, известный в России и за рубежом. Маслов несколько десятков лет посвятил российской науке, и его коллеги поражены выдвинутыми против него обвинениями, сказал новосибирскому изданию NGS.ru Евгений Бондарь, заместитель директора по научной работе ИТПМ.

"Для коллектива ИТПМ это огромный шок. Мы его все знаем как порядочного человека и блестящего исследователя. Никто не верит, что он может быть виноват в том, что ему инкриминируют", - цитирует Бондаря издание NGS.ru.

"Охота на ученых"

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За последние несколько лет по России прокатилась волна арестов ученых по обвинению в госизмене.

В числе самых громких дел были арест в августе 2021 года директора петербургского "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" Александра Куранова. Он долгие годы занимался гиперзвуковыми технологиями.

В апреле того же года в Москве арестовали ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) профессора Валерия Голубкина. Его научные публикации посвящены конструкциям сверхзвуковых самолетов.

"Свою вину он не признает. Он - физик-теоретик, объяснял мне, чем занимается, какими вопросами теоретической физики. Доступа к гостайне он не имел", - говорил Би-би-си адвокат Голубкина Александр Тимошенко.

В декабре 2020 года в Москве по обвинению в госизмене арестовали Анатолия Губанова. СМИ тогда узнали, что это ученый-физик из ЦАГИ, который занимается высокоскоростными летательными аппаратами. Губанов занимался изучением тем работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, по которым написал 119 научных работ на русском и английском языках.

В июле 2017 года за решеткой оказался научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 75-летний Виктор Кудрявцев. 29 апреля этого года Кудрявцев умер на 78-м году жизни.

В начале декабря 2020 года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу 72-летнего Валентина Данилова - известного специалиста по физике плазмы. В ЕСПЧ признали, что Россия нарушила его права, осудив за госизмену в 2004 году на 13 лет.

В 2020 году "Новая газета" опубликовала исследование об арестах ученых, назвав происходящее охотой на них.

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