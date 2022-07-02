Первый гей-парад с начала пандемии собрал в Лондоне более миллиона участников

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гей-парад собрал рекордное количество участнков во-первых, потому, что был первым после пандемии, а во-вторых, потому что оказался юбилейным

По некоторым подсчетам, более миллиона человек приняли участие в празднованиях 50-летия первого британского гей-парада в Лондоне. Сотни групп сообщества ЛГБТК+ прошли маршем от Гайд-парка до дворца Уайтхолл.

Участники первого после начала пандемии Covid-19 парада щеголяли раскрашенными лицами, а также нарядами, сверкающими блестками и украшенными мишурой.

Мероприятие, названное "самым инклюзивным событием в истории", включало выступления Авы Макс, Эмели Санде и Саманты Мумбы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В марше приняли участие более 600 различных групп

Конечно же, далеко не все участники этого гей-парада - геи. Огромное количество лондонцев вышло на улицу, чтобы продемонстрировать свою солидарность с ЛГБТК+ и еще раз поддержать их права.

Парад отдал дань уважения первому маршу 1972 года, организованному Фронтом освобождения геев (GLF). Участники марша прошли по местам, сыгравшим важную роль в британском движении ЛГБТК+.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Участники марша прошли по центральным улицам Лондона, в том числе по Риджент-стрит, которая к сегодняшнему дню была украшена радужными флагами

Перед началом марша карнавальные платформы выстроились вдоль улицы Парк-лейн, идущей вдоль Гайд-парка. Его возглавили активисты Фронта освобождения геев с плакатами "Я был там, в 1972 году".

Полицейские в форме в этом году участия в самом параде не принимали в отличие от прошлых лет.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Участники гей-парада раскрашивали лица друг друга перед его началом

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дама Келли Холмс, британская бегунья на средние дистанции, олимпийская чемпионка 2002 года. О своей гомосексуальности она открыто объявила только в этом году

На четырех сценах в центре Лондона целый день шли выступления артистов.

Участвовавшая в программе Эмили Санде опубликовала в "Инстаграме" фотографии, на которых она и ее партнерша, классическая пианистка Йоана Каремова, идут на Трафальгарскую площадь перед началом дневного представления.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, И лица. и костюмы участников парада были украшены очень ярко

24-летний Мохаммед Назир из Бангладеш, член группы Rainbows Across Borders (Радуги без границ), сказал, что хочет посвятить парад этого года тем, кто все еще вынужден скрывать свою сексуальность.

"Прайд-парад - это самоутверждение, достоинство и равенство. Это способ познакомиться с другими ЛГБТ-людьми, - сказал он. - Это движение, в котором нам все еще приходится бороться за свои права".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Мэр Лондона Садик Хан сказал, что далеко не все люди из ЛГБТ сообщества чувствуют себя в безопасности

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидер оппозиционной партии лейбористов, Кейр Стармер тоже принял участие в параде

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что людям из сообщества ЛГБТК+ все еще может грозить опасность.

"На прошлой неделе в Осло, всего за несколько часов до гей-парада в Норвегии, было совершено нападение, в результате которого два человека погибли и более 20 получили ранения", - напомнил он.

Автор фото, EPA Подпись к фото, 50-я годовщина со дня первого гей-парада в Лондоне. Уго участник держит в руках плакат: "Я там был в 1972 году"

"Мы должны понимать, что для людей из этого сообщества все еще существует опасность дискриминации, предвзятости и насилия. И для таких людей очень важна официальная поддержка со стороны таких лиц, как, например, я", - сказал мэр Лондона.

"Сегодня мы проходим маршем за открытый, инклюзивный и терпимый мир. Сегодня мы идем за тех, кто еще не добился такого же прогресса, которого добились мы".

"Мы вышли на улицы за любовь. Наш великий город должен быть маяком инклюзивности, открытости, а также местом, где вы можете быть свободны быть тем, кем хотите быть, и свободны любить того, кого хотите любить", - заключил мэр Лондона Садик Хан.