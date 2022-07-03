После ночных взрывов в Белгороде власти сообщили о трех погибших

44 минуты назад

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Автор фото, Eugeny Silantiev/TASS

В ночь на воскресенье в СМИ появились кадры, на которых были видны взрывы в Белгороде, а в небе над городом - следы работы системы ПВО. Губернатор региона сообщил о погибших и разрушениях, однако не стал объяснять, что именно произошло.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в городе произошла "серия громких звуков". Позже он сообщил о по меньшей мере трех погибших и четырех пострадавших - среди которых мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок.

Частично разрушены 11 многоквартирных домов и более 30 частных домов, пять частных домов разрушены полностью, добавил Гладков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в ночь на воскресенье на подлёте к Курску ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж". В результате инцидента, по его словам, никто не пострадал.

"К сожалению, иная ситуация в Белгороде. В результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан", - добавил он.

Российский сенатор Андрей Клишас уже назвал произошедшее в Белгороде "прямым актом агрессии со стороны Украины", который требует "самого жёсткого, в том числе военного ответа".

Украинские власти пока не комментировали эти обвинения.

Автор фото, Eugeny Silantiev/TASS

В Белгородской области, как и в других граничащих с Украиной регионах России, в апреле был объявлен "желтый" уровень террористической опасности. После начала "военной операции" власти этих областей неоднократно заявляли об обстрелах и взрывах, в Белгородской области заявляли о гибели двух местных жителей.

Автор фото, Eugeny Silantiev/TASS

11 мая сообщалось, что в результате обстрела один человек погиб и семеро получили ранения в селе Солохи, а 27 мая - о гибели женщины в селе Журавлевка.

Несколько недель назад власти Белгородской области объявили об эвакуации жителей Журавлевки и соседнего села Нехотеевка.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что украинские войска ведут боевые действия на территории России.