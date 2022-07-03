Новосибирский физик Колкер умер в СИЗО. ФСБ задержала его в больнице с IV стадией рака

час назад

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Автор фото, Dmitry Kolker Подпись к фото, Фотография, опубликованная на странице Колкера в соцсетях в 2011 году

Задержанный 30 июня ФСБ известный новосибирский ученый Дмитрий Колкер скончался в московском СИЗО. Туда 54-летнего физика, страдающего от онкологического заболевания, увезли прямо из больницы по подозрению в государственной измене.

По сведениям местных СМИ, о смерти Колкера сообщили его родные, утром в воскресенье, 3 июля, выложив телеграмму о смерти.

"02.07.2022 доставлен в ГКБ 29, где в 2.40 скончался", - сказано в документе.

Доктор физико-математических наук, профессор Дмитрий Колкер заведовал лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете (НГУ), а также преподавал на кафедре лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ).

Научные работы Колкера посвящены проектированию лазерных систем и разработке новых видов источников излучения для применения в разных отраслях.

30 июня Советский районный суд Новосибирска вынес решение о заключении Колкера под стражу до 29 августа 2022 года по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Как именно физик якобы изменил российскому государству, в областном управлении ФСБ уточнять не стали.

Автор фото, Dmitry Kolker Подпись к фото, Колкер во время лекции в китайском Гуйяне в 2018 году

У Дмитрия Колкера была диагностирована IV стадия рака поджелудочной железы. 30 июня из больницы, куда ученый попал с острой болью, его забрали сотрудники ФСБ, предъявив постановление об аресте.

Перед тем, как физика этапировали в Москву, его жене позвонил следователь и дал "несколько секунд" поговорить с ним. По словам Максима Колкера, ученый попрощался со своими родными. А следователь сообщил семье, что в СИЗО "условия классные и есть холодильник".

В субботу в Новосибирске по подозрению в госизмене был задержан и еще один ученый - главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов. Сообщалось, что его подозревают в передаче Китаю сведений, связанных с гиперзвуком, которые относятся к гостайне.

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