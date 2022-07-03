Стрельба в торговом центре Копенгагена: есть погибшие

59 минут назад

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Автор фото, Reuters

Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене, сообщила датская полиция.

Инцидент произошел в торговом центре Field's на юге города днем в воскресенье.

Накадрах с места событий видны люди, выбегающие из торгового центра, а также большое число полицейских.

Точное число жертв и пострадавших, а также подробности произошедшего пока неизвестны.

В полиции сообщили, что арестовали 22-летнего датчанина в связи со стрельбой.

Дороги вокруг торгового центра перекрыты, движение общественного транспорта остановлено.

Автор фото, Reuters

Рядом с торговым центром вечером планировался концерт британского певца Гарри Стайлза.

"Моя команда и я молимся за всех, кто пострадал в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене. Я потрясен", - написал певец в соцсетях.

Организатор шоу, компания Live Nation сообщила, что концерт состоится.