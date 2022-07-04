Протесты в Каракалпакстане: власти Узбекистана решили сохранить суверенный статус региона

21 минуту назад

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Автор фото, Reuters

Законодательная палата парламента Узбекистана проголосовала за сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете Республики Каракалпакстан. 1 июля там начались массовые протесты из-за планов властей лишить регион суверенного статуса.

Тысячи людей вышли на улицы столицы Каракалпакстана Нукуса после того, как власти опубликовали проект поправок к конституции Узбекистана. Жители Каракалпакстана выступили против двух поправок - об отмене суверенного статуса республики и о лишении ее права на выход из состава Узбекистана.

1 июля в соцсетях распространились видео массовых демонстраций в Нукусе.

Вечером того же дня МВД Узбекистана заявило, что общественный порядок в республике восстановлен, а причиной произошедшего стало "неправильное толкование конституционных реформ" жителями Каракалпакстана.

Однако на следующий день протесты продолжились. Кроме того, в республике начались столкновения между протестующими и силовиками.

2 июля высший представительный орган, правительство и МВД Каракалпакстана выпустили совместное заявление, в котором утверждалось, что протестующие "предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество". Из заявления следовало, что эти действия были пресечены, а "организаторы беспорядков" и оказавшие сопротивление задержаны.

Также в заявлении прозвучали обвинения в попытках повлиять на развитие ситуации в адрес "отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа".

В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился ввести на территории Каракалпакстана режим ЧП. При этом Мирзиёев заявил, что если народ Каракалпакстана недоволен, то поправки в конституцию, касающиеся статуса республики, вноситься не будут.

В воскресенье Мирзиёев прибыл в Каракалпакстан, где встретился с депутатами парламента и жителями республики. В ходе встречи он заявил, что в результате столкновений есть жертвы среди мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов. Число пострадавших и погибших он не назвал.

Автор фото, PRESS SERVICE OF PRESIDENT OF UZBEKISTAN

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Как заявил глава министерства здравоохранения Каракалпакстана Султанбек Зияев, больницы в Нукусе переполнены пациентами, получившими ранения во время столкновений протестующих с силовиками.

В понедельник портал daryo.uz со ссылкой на Генпрокуратуру сообщил, что в ходе протестов в Каракалпакстане погибли 18 человек.

Ранее оппозиционный политик Пулат Ахунов сообщил агентству Рейтер, что, согласно его источникам, погибли не менее пяти человек. Кроме того, по словам Ахунова, есть неподтвержденные сообщения о еще десятках погибших.

Из-за введения режима чрезвычайного положения жители автономии не могут свободно перемещаться и получать информацию, утверждает Ахунов. Однако, по его данным, в некоторых местах люди продолжают собираться на митинги.

"Ситуация может полностью выйти из-под контроля. Речь пойдет не о статусе Каракалпакстана, а о конфликте между каракалпаками и узбеками. Это самое опасное", - отмечает политик, находящийся в изгнании.

Краткая справка

Каракалпакстан - крупнейший по площади регион Узбекистана. Он занимает около 40% территории республики и является родиной каракалпаков - тюркоязычного народа, язык и этнос которого наиболее близки к казахскому.

Кара-Калпакская автономная область была образована в 1924 году и до 1930 года находилась в составе Казахской ССР. В 1936 году Кара-Калпакская АССР была включена в состав Узбекской ССР.

После распада Советского Союза регион преобразовали в Республику Каракалпакстан. В 1993 году был подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана.