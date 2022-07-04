Хоккеист-уклонист. Почему стоит следить за историей вратаря Федотова, которого насильно отправили в армию

30 минут назад

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Автор фото, Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Главная история российского спорта этого лета - судьба хоккеиста ЦСКА Ивана Федотова. Вратарь собирался продолжить карьеру в Америке, но вместо этого оказался в Арктике. Три дня назад хоккеиста задержали и объявили уклонистом, а затем отправили в армию. Би-би-си рассказывает о том, что происходит с Федотовым и как произошедшее с ним отразится на российском спорте.

25-летнего голкипера хоккейного клуба ЦСКА задержали три дня назад, 1 июля, в Санкт-Петербурге. "Фонтанка" тогда сообщила, что просьба о задержании Федотова поступила в главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти из военной прокуратуры - там якобы нашли основания считать спортсмена уклонистом от службы в армии.

Свидетелем произошедшего стала журналистка "Матч ТВ", снимавшая о Федотове репортаж. Вот как она описала задержание: "Первое, что бросилось в глаза: двое человек стояли в маске и камуфляже, остальные были в штатском. Один из них показал Ване удостоверение и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно минуту - я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-то опознавательных знаков, Ваню посадили в фургон".

Позже СМИ сообщили, что Федотова доставили в местный военкомат и там ему стало плохо. Его увезли на скорой. Адвокат вратаря Алексей Пономарев рассказал, что ни его самого, ни родителей спортсмена в больницу не пустили - зато туда пришла военная полиция.

Юрист обращал внимание на то, что формально Федотов стоит на воинском учете в Москве, а зарегистрирован в Ленинградской области, поэтому никакого отношения к петербургскому военкомату не имеет. Но оказалось, что еще 1 июля военкомат Выборгского района Санкт-Петербурга призвал его на военную службу и присвоил звание рядового.

Это решение Федотов обжаловал в суде.

В ночь на 3 июля хоккеист исчез из больницы. РИА Новости и ТАСС сообщили, что спортсмена, предположительно, увезли в Североморск в Мурманскую область. А на следующий день сразу несколько СМИ выяснили, что Федотов нашелся в Северодвинске в Архангельской области. "Спорт-экспресс" даже опубликовал фотографии хоккеиста.

Как рассказала "Фонтанка", Федотова доставили в 907-й учебный центр главкомата ВМФ. По данным издания, там он пробудет до сентября, после чего будут решать, где он будет служить.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писало, что Федотова могут отправить служить на архипелаг Новая Земля. Именно там проходил службу соратник Алексея Навального Руслан Шаведдинов, история которого очень напоминает произошедшее с Федотовым: Шаведдинова забрали неизвестные, а затем он нашелся на Новой Земле.

Некоторые СМИ при этом обратили внимание на то, что главнокомандующий Военно-морского флота России Николай Евменов - известный любитель хоккея, а в Северодвинске в 2013 году создали военную хоккейную лигу. Команда Северного флота - одна из самых сильных в ней.

Чем знаменит Федотов?

Федотов - лучший вратарь Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезона и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Он защищал ворота сборной на Олимпиаде в Пекине, где российские спортсмены, выступавшие флагом Олимпийского комитета России, выиграли серебро.

К армейцам Федотов перешел год назад по обмену из "Трактора". Его контракт истек этой весной, и продлевать его вратарь не захотел, поскольку подписал контракт новичка с американским клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз".

Источник РИА Новости, например, утверждает, что именно ссора с ЦСКА привела к тому, что Федотова задержали по подозрению в уклонении от военной службы.

Автор фото, Harry How/Getty Images Подпись к фото, Федотов был одним из самых ярких игроков сборной Олимпийского комитета России в Пекине-2022

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Если бы всё пошло по плану, этим летом Федотов должен был оказаться в тренировочном лагере "Флайерз". Вскоре после новостей о задержании вратаря один из авторов официального сайта "Филадельфии Флайерз" Билл Мелцер отметил в "Твиттере": "Это может быть куда серьезнее, чем просто ситуация с будущим голкипером "Флайерз" (очевидно, имея в виду обстановку в России, позволяющую так обращаться со спортсменами уровня сборной).

"Флайерз" в прошлом сезоне заняли последнее место в своем дивизионе НХЛ (и четвертое место с конца во всей лиге, в которой 32 команды). При этом российские вратари в последние годы доминировали в НХЛ. В прошлом сезоне приз лучшему голкиперу получил Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс"). Андрей Василевский два года подряд приводил "Тампу" к Кубку Стэнли. Звездами НХЛ считаются Сергей Бобровский ("Флорида"), Илья Сорокин и Семен Варламов (оба - "Нью-Йорк Айлендерс"), Илья Самсонов ("Вашингтон"), Антон Худобин ("Даллас").

По словам колумниста пенсильванской газеты Bucks County Courier Time Уэйна Фиша, приобретая Федотова, "Флайерз" хотели воспользоваться "секретным оружием" - экспортом игрока из "крайне непопулярного на данный момент уголка мира". То есть из России.

Что говорят о призыве вратаря?

О ситуации с Федотовым высказались высокопоставленные российские чиновники. Например, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "в законе у нас есть воинская обязанность, поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно не уместны".

А министр спорта Олег Матыцин высказался о ситуации так: " Живите по закону, и у вас все будет хорошо. Вопрос быта военнослужащих - в компетенции Минобороны. Если нужно какое-то содействие, мы его окажем".

В хоккейной среде о произошедшем с Федотовым, наоборот, говорят неохотно. Например, Александр Овечкин, главная звезда российского хоккея, на предложение журналиста обсудить произошедшее ответил: "Нет, а зачем?".

"Тема с Федотовым - без комментариев", - сказал Владислав Третьяк, легенда советского хоккея и президент Федерации хоккея России.

"Никто из действующих хоккейных фигур не хочет [говорить о Федотове]- я уже писал многим. Люди не понимают, что сегодня плохо сделали другому, а у тебя все в порядке, но завтра ситуация изменится, и придет твой черед" , - комментировал происходящее известный спортивный журналист Игорь Рабинер.

Впрочем, комментатор Дмитрий Губерниев в интервью RTVI назвал ситуацию с Федотовым "показательной поркой": "Может, чья-то месть за то, что он собрался в Филадельфию. И это очень опасный прецедент, потому что молодежь,, которая играет в хоккей, будет уезжать, чтобы не попадать в такую неприятную историю. Люди, которые это сделали, им до фонаря на Россию, на престиж страны и на престиж российского спорта".

Он добавил, что "в ужасе" от молчания "хоккейной общественности".

Би-би-си попросила объяснить, чем уникальна ситуация с Федотовым и почему за происходящим с вратарем стоит следить, спортивного журналиста Алексея Белова.

"Еще один удар по репутации российского спорта"

Алексей Белов, руководитель хоккейного раздела Sports.ru:

Конечно, были похожие ситуации. 20 с небольшим лет назад была такая история: трех игроков омского "Авангарда" - Александра Свитова, Станислава Чистова и Кирилла Кольцова - прямо после игры с ЦСКА конвоировали куда-то в часть.

Потом говорили, что Свитов и Чистов собрались уезжать за океан, а президент "Авангарда", узнав об этом, решил их таким образом не то проучить, не то наказать. Их забрали в армию. Через неделю они вернулись в Омск, но Свитов и Чистов больше играть за "Авангард" не захотели.

Была мутная история с Николаем Жердевым (нападающий ЦСКА в 2003 году уехал в Америку, чтобы выступать за команду "Коламбус Блю Джекетс"). Но он все-таки не служил. Когда он уже уехал, много писали, что он военнослужащий и в Америке не имеют права подписывать с ним контракт. История самая собой замялась.

Уникальность случая Федотова в том, что, в принципе, в России спортсмены не служат - это совсем какие-то редкие единичные истории.

В советское время система была другая. Ведомственные клубы, такие как ЦСКА, оформляли игроков как офицеров. Проблемы возникали у тех, кто нарушал режим, кто после срочной службы не хотел оставаться в армейских командах. Таких показательно отправляли в часть. Но это было ненадолго: повоспитывают месяц и возвращают назад.

Автор фото, Glenn Cratty/Getty Images Подпись к фото, Сергей Федоров, сбежав в НХЛ, вскоре стал суперзвездой в "Детройт Ред Уингз". Сейчас он - главный тренер ЦСКА

Сейчас все действующие профессиональные спортсмены каким-то образом решают этот вопрос. Большинство формально учатся в институтах. Почти все спортивные институты имеют военные кафедры, и спортсмены выходят оттуда уже офицерами запаса и проблем не имеют.

Какие-то клубы подписывали договоры с воинскими частями, где игроки или просто отмечались, или вообще числились формально. Это такая массовая полулегальная схема. Но в целом практика распространенная, и всех она устраивала.

Вопросов к самому факту призыва Федотова лично у меня нет. Если человек призывного возраста и не закрыл вопрос с армией, могут призвать любого: и хоккеиста, и слесаря. У нас обязательна служба в армии.

Но в чем вопрос? Почему возник такой шум? Потому что из этого разыграли шпионскую историю! Человека взяли на улице люди без опознавательных знаков, увезли на машине без каких-то опознавательных знаков, с ним нет связи и только через три дня он находится в Северодвинске.

И исходя из данных, которые у нас есть на данный момент, можно предположить, что эта ситуация с Федотовым не произошла бы, если бы он не собрался в Америку. Знаем мы по-прежнему очень мало. Но пока это выглядит так: Федотов собрался уезжать, не закрыл вопрос с армией, и - опа! - есть возможность его придержать.

Почему именно Федотов столкнулся с этой ситуацией? Точно никто не знает. Есть множество вариантов и версий. Например, известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что ЦСКА, когда обменивал Федотова из "Трактора" год назад за большие деньги, ни за что ни стал бы их платить, если бы не было устной договоренности о продлении контракта. А в итоге Федотов продлевать контракт отказался.

Федотов - лучший русский вратарь прошлого сезона из тех, кто не играет в НХЛ. В КХЛ есть сейчас кризис русских вратарей. За хорошим поколением, которое ушло в НХЛ, возник вакуум, стало бедновато. Но вряд ли бы такую шпионскую историю стали разыгрывать именно из-за этого.

При этом другие игроки сейчас [свободно] уезжают в НХЛ. Например, Андрей Кузьменко, нападающий петербургского СКА, этим летом уезжает в "Ванкувер". Никаких проблем у него пока нет.

В хоккейной среде об этой истории молчат. К этому есть вопросы, мы, спортивные журналисты, себе их задаем, и ответов нет. Почему Федотова, например, не поддерживает условный Евгений Малкин? (Малкин, долго время игравший за "Питтсбург Пингвинз", фактически сбежал из "Металлурга" в Америку в 2006 году - Би-би-си.) Да кто ж его знает, нужно, чтоб он об этом что-то сказал.

Почему игрока не поддерживает главный тренер ЦСКА Федоров? (Сергей Федоров в 1990 году, будучи игроком ЦСКА, бежал в Северную Америку - Би-би-си.) Почему не поддерживают все остальные?

Может быть масса вариантов. Может быть и такое, что вопросы с армией у других профессиональных спортсменов тоже не закрыты или закрыты полулегально. И они не хотят лишний раз светиться и подставляться. Но спортивное сообщество, конечно, это молчание удивляет.

Как все это повлияет на репутацию российского хоккея и спорта? Понятно, что НХЛ теперь будет тщательнее выяснять, закрыт ли у российских хоккеистов вопрос с армией. А может, кто-то вообще будет перестраховываться и при прочих равных брать игрока не из России, а из другой страны. НХЛ - это бизнес, рынок, и он реагирует на внешние факторы.

Конечно, репутационно российский спорт сейчас получил лишний удар. Но он и так не сильно хорошей репутацией обладает.

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