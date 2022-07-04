Стрельба на параде в честь Дня независимости США - по меньшей мере шестеро погибших, нападавшего ищут

4 июля 2022, 17:43 GMT Обновлено 56 минут назад

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Автор фото, Jim Vondruska/Getty Images

Власти Чикаго подтвердили на пресс-конференции, что в результате стрельбы на параде по случаю Дня независимости в Хайленд-парке, престижном пригороде Чикаго, шесть человек погибли и более 20 получили ранения разной степени тяжести. На месте преступления была обнаружена винтовка.

По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь с крыши.

Полиция считает, что стрелок был один, и несмотря на брошенную винтовку, он, скорее всего, по-прежнему вооружен и опасен. По словам шефа полиции Хайленд-парка Криса O'Нила, подозреваемый, судя по описаниям очевидцев, - белый мужчина в белой или голубой майке. Сейчас ведется его поиск.

"Правоохранительные органы заняты поиском злоумышленника, вещественное доказательство в виде огнестрельного оружия обнаружено на месте преступления, - говорится на официальном веб-сайте Хайленд-парка. - Многочисленные сотрудники полиции прибыли на место происшествия и оцепили периметр Хайленд-парка".

Парад был приостановлен буквально через 10 минут после начала, когда раздалось несколько выстрелов.

"Я слышал от 20 до 25 выстрелов, прогремевших один за другим, так что это мог быть и пистолет, и ружье", - заявил изданию Chicago Sun-Times местный житель Майлз Заремски.

Автор фото, Reuters

"Он начал снова стрелять слева от нас, и одна из женщин упала", - рассказал каналу WGN другой свидетель, по имени Майкл.

По словам городских властей, ситуация продолжает развиваться, поэтому тем, кто пришел на парад, рекомендовано искать укрытие.

В свою очередь мэр Хайленд-парка заявил, что парад отменен, и также предложил собравшимся покинуть опасную зону.

По словам представителя больницы НортШор-Хайленд-парк Джима Энтони, в общей сложности ранения получил 31 человек.