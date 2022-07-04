Сокращение расходов бюджета, расширение параллельного импорта и новые отказы от дивидендов. Главные экономические новости за день

55 минут назад

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Автор фото, Sergey Karpukhin/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Минфин предлагает сократить расходы

Министерство финансов предлагает сократить расходы бюджета в течение следующих трех лет на сумму около 1,6 трлн руб. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета - на документ ссылаются "Ведомости".

В следующем году траты могут уменьшить на 557 млрд рублей, в 2024 г. - на 539 млрд, в 2025 - предварительно - на 534 млрд.

Как пояснил газете представитель минфина, отказ от части расходов позволит сбалансировать федеральный бюджет. Секвестр коснется практически всех блоков: эта оптимизация затронет 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62.

В последний раз минфин проводил подобную оптимизацию расходов в пандемийном 2020 году.

Параллельный импорт расширяется

Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта в Россию - об этом, как сообщает Интерфакс, рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

В перечень добавили товары компаний, которые ушли из России и "демонстрируют свою позицию". В частности, речь идет о продукции Siemens, BMW и Lego.

Одновременно из списка исключены компании, которые продолжают поставлять на российский рынок свою продукцию и не уходили из России. В минпромторге пояснили, что это, в частности, бренды Wilo (насосное оборудование), Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы), Merries (средства детской гигиены).

В начале мая минпромторг утвердил список товаров, которые разрешены для параллельного импорта в Россию. Список состоит из 96 наименований.

В минпромторге уточнили, что нынешний приказ, который еще находится на согласовании в минюсте, вносит только отдельные уточнения в перечень товаров.

Ритейлер и производитель электроники продают бизнес

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Польский ритейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay) передал российские магазины зарегистрированной в ОАЭ компании и своему топ-менеджеру. Согласно данным ЕГРЮЛ, 30 июня компания "Фар ист сервисиз-фзко" получила 95% "РЕ Трэйдинг", еще 5% - гражданка России Анна Пилюгина. В той же базе Анна Пилюгина значится как гендиректор российского дивизиона с 2013 года.

В пресс-службе "РЕ Трэйдинг" "Коммерсанту" подтвердили факт смены собственника. Газета отмечает, что магазины группы в России после временного закрытия в конце марта возобновили работу под новыми вывесками. Так, Reserved получил название Re, Mohito - M, а Sinsay - "Син".

Также о продаже бизнеса в России и Беларуси объявила французская компания Schneider Electric. В сообщении головной компании говорится о подписании обязывающего соглашения о продаже актива местному топ-менеджменту. По данным компании, в 2021 году на Россию пришлось 2% от продаж. Компания после продажи российского бизнеса намерена списать €300 млн балансовой стоимости.

О том, сколько потеряют ушедшие из России западные компании, читайте в исследовании Би-би-си.

Новые отказы от дивидендов

Еще несколько компаний не будут выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Такое решение приняли на годовых собраниях акционеры "Аэрофлота" и "Совкомфлота".

В обеих компаниях решение соответствовало рекомендации совета директоров. Ранее от выплаты дивидендов отказались "Газпром" и "Сбер".

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