Италию накрыла самая мощная за 70 лет засуха. На севере страны введен режим ЧС

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Так выглядит земля в фермерских хозяйствах недалеко от Милана

В пяти регионах на севере Италии объявлена чрезвычайная ситуация в связи с самой сильной засухой за последние 70 лет.

Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето получат 36,5 млн евро из чрезвычайного фонда страны на борьбу с нехваткой воды.

По оценкам итальянского сельскохозяйственного союза Coldiretti, засуха угрожает уничтожить более 30% сельхозпродукции региона.

Несколько муниципалитетов уже объявили о нормировании воды.

Причиной засухи стало крайне незначительное число осадков, выпавших за зиму, в сочетании с летней жарой.

"Введение режима ЧС необходимо для борьбы со сложившейся ситуацией, требующей исключительных мер и полномочий", - говорится в заявлении правительства Италии.

Автор фото, ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES Подпись к фото, Самая длинная река Италии - река По - местами пересохла

Все пострадавшие регионы сосредоточены вокруг реки По - самой длинной в Италии, протяженностью более 650 километров.

Фермеры из долины По говорят, что местами река пересохла, а на некоторых ее участках в поток попадает соленая морская вода, и это губительно для посевов.

В понедельник премьер-министр Италии Марио Драги посетил Доломиты, где произошло обрушение ледника, ставшее причной гибели семи альпинистов. Девять человек ранены, около 20 пропали без вести.