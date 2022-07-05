Молились и не позвали врача. В Австралии 12 человек будут судить за смерть 8-летней девочки

час назад

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Автор фото, JAYDE STRUHS Подпись к фото, Элизабет Струс со своей старшей сестрой Джейд

В Австралии двенадцать членов религиозной общины арестованы по обвинению в смерти восьмилетней девочки, не получившей своевременно медицинскую помощь.

Элизабет Струс умерла 7 января в доме к югу от Брисбана, предположительно принадлежащем общине.

Девочка страдала диабетом 1-го типа, но, как установило следствие, целую неделю до смерти она не получала инъекций инсулина, несмотря на резко ухудшающееся состояние.

Родителей Элизабет - Джейсона и Керри Струс - уже осудили вскоре после ее смерти по статьям убийство, пытки и непредоставление ребенку жизненно важных условий.

Сейчас под суд пойдут еще 12 членов общины в возрасте от 19 до 64 лет, которые не оказали помощи умирающей девочке, говорится в заявлении полиции штата Квинсленд.

По словам полицейских, все они предпочли молиться за исцеление ребенка, вместо того чтобы вызвать медиков, и сообщили властям о смерти девочки лишь на следующий день после трагедии.

"Я 40 лет работаю в полиции, но ни с чем подобным до сих пор не сталкивался", - сказал австралийской прессе детектив Гарри Уоттс.

По словам Уоттса, такого предже не случалось ни в Квинсленде, ни в Австралии в целом.

Смертельный культ

Родители Элизабет Струс принадлежат к небольшой, закрытой религиозной общине в городке Тувумба, не связанной ни с одной из традиционных церквей.

Кроме Элизабет у них есть еще дети. По словам старшей дочери - Джейд Струс, родственники семьи, не разделявшие увлечений ее родителей, поражены и глубоко подавлены смертью Элизабет.

"Мы столкнулись с жестокой реальностью, когда люди, которые должны были ее защитить, не сделали этого. И, возможно, мы никогда не узнаем всего, что произошло", - сказала девушка.

Она также заявила, что ее родители были частью культа, основанного на страхе, подчинении и религиозных крайностях.