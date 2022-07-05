"Большая кража": как Россия пустила днепровскую воду в Крым и чем это чревато

Олег Черныш

BBC News Украина

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Российский солдат на берегу моря в оккупированной Херсонской области

Последние восемь лет Россия искала способ вынудить Украину пустить воду из Днепра в Крым - после аннексии полуострова Россией в 2014 году Украина перекрыла доступ к Северо-Крымскому каналу, начало которого находится в Херсонской области.

Это стало большой проблемой для жителей Крыма, особенно в засушливые годы, в некоторых городах воду подавали по часам.

Полномасштабное вторжение в Украину сняло этот вопрос для Москвы - после захвата Херсона российские военные первым делом взорвали дамбу, перекрывающую поток воды в Северо-Крымский канал. После чего, однако, возникли новые проблемы.

Киев апеллировал к тому, что именно Россия как страна-оккупант несет ответственность за обеспечение захваченных территорий водой. Кремль заявлял о "водном геноциде" крымчан и параллельно искал пути решения проблемы.

В 2020 году лето в Крыму выдалось особо засушливым, обмелели многие водохранилища и снабжение крымчан питьевой водой существенно ограничили. Тогда украинские и российские военные эксперты заговорили о возможности силового сценария со стороны Кремля.

Позиция украинских властей, несмотря на давление, все эти годы была неизменна - ни одной капли днепровской воды до освобождения в Крым не пойдет.

В конце февраля 2022 года Москва пустила воду в Крым силой. Херсонщина пала за считанные дни, а вместе с ней и дамба, перекрывающая поток воды на страждущий Крымский полуостров.

Пошла ли вода?

Уже днем ​​24 февраля русские войска добрались до Херсона и Каховского водохранилища и захватили там гидротехнические сооружения. Бетонную дамбу разрушили, и через пару дней вода пошла по Северо-Крымскому каналу в направлении полуострова.

"Все поставленные перед группировками войск вооруженных сил РФ на день задачи выполнены успешно. Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск в Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить подачу воды на полуостров Крым", - отрапортовал министр обороны России Игорь Конашенков.

Автор фото, Getty images Подпись к фото, Армянск, российская военная техника движется по дороге на Херсон. 24 февраля 2022 г

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Глава администрации Крыма Сергей Аксенов назвал это событие "новым окном возможностей" для полуострова.

В Киеве хоть и признали факт захвата россиянами гидротехнических сооружений Херсона, но отметили, что "вода на полуостров не пошла". Об этом 12 марта заявил начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северо-Крымскому каналу. Но вода просто не может сама идти, это надо понимать. Это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть просто так вода туда не пошла и не пойдет", - сказал он в интервью "Крым.Реалии" (признано в России иноагентом).

Схожий тезис повторил 23 апреля и президент Украины Владимир Зеленский. На пресс-конференции в Киеве он сказал, что России еще предстоит "несколько шагов", чтобы снабжать Крым днепровской водой.

Водный безлимит

Годами представители украинской власти уверяли, что пустить воду в Крым - это очень длительный процесс. За 8 лет простоя русло канала высохло, потрескалось и заросло травой, а гидротехнические сооружения вышли из строя.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Северокрымский канал, заполненный водой на территории Крыма, 11 июня 2022

Однако россиянам через пару недель после захвата Херсонщины удалось быстрыми темпами обеспечить подачу воды на полуостров и преодолеть все проблемы. Но как говорит директор института водных проблем и мелиорации национальной академии наук Украины Михаил Яцюк, при этом они существенно нарушили технологические требования.

"Им это удалось. Несмотря на нарушения, несмотря на то, что это приведет к разным негативным явлениям, в том числе разрушению стенок канала, но они это сделали", - объяснил он BBC News Украина.

Дело в том, что канал протяженностью почти 400 километров был условно разделен на три части. Первая протекала по территории Херсонской области от Каховского водохранилища до временной дамбы близ административной границы с Крымом. Воду отсюда получали херсонские фермеры, и эта часть канала не останавливала работу после аннексии Крыма.

Вторая часть шла с северной границы в центр Крыма до пересечения с рекой Салгир. Третья - направлялась к восточной части полуострова и по ней перебрасывали воду с гор в Керчь, Феодосию и другие города на востоке полуострова.

Выходит, что фактически только одна из трех частей канала не эксплуатировалась все эти годы, и именно ее должны были экстренно привести в порядок власти на полуострове.

Насколько им это удалось сделать в полном объеме - неясно, отмечает Яцюк. Но вода на полуостров уходит, и это факт.

Глава крымской администрации Сергей Аксенов даже призывает крымчан не экономить на днепровской воде. Он заявил, что забор воды из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий в этом году будет бесплатным, а со следующего года составит примерно 28 копеек за метр кубический.

Автор фото, Facebook Сергей Аксенов Подпись к фото, Глава администрации Крыма Сергей Аксенов объявил днепровскую воду бесплатной для крымских аграриев

По данным украинской экологической инспекции, россияне уже забирают воду из канала в огромных масштабах - до 50 кубометров в секунду, а ущерб, нанесенный Украине за самовольное использование воды, составляет больше 32 миллионов гривен в сутки. Соответственно, за 125 дней полномасштабной войны Россия задолжала за воду, по подсчетам Украины, уже примерно 4 млрд гривен.

Правда, замглавы государственного водного агентства Игорь Гопчак отмечает, что это очень приблизительные цифры.

Украинских сотрудников на гидротехнические сооружения россияне не допускают, следить за расходом воды украинцам удается только с помощью спутниковых снимков. По словам Гопчака, точных расчетов нет, и указанные цифры - "пальцем в небо".

Проблемы для Херсона и Крыма

Самовольный забор воды из Днепра для нужд Крыма влияет и на аграрные предприятия оккупированной Херсонской области, говорит профессор Яцюк. Он обращает внимание, что оросительная система в регионе была разветвлена, покрывала примерно 300 тысяч гектаров и во многом зависела от наполнения Северо-Крымского канала.

На некоторых участках сейчас уровень воды существенно снизился.

"Это может привести к чрезвычайным последствиям - экологическим, техническим и техногенным", - прогнозирует Яцюк.

Автор фото, Госэкоинспекция Украины Подпись к фото, Мост через Северо-Крымский канал в Херсонской области

Игорь Гопчак указывает на еще одну проблему. Оросительная техника украинских фермеров пострадала от боевых действий.

"Насколько я знаю, местные фермеры и хотели бы полив проводить, но поливочные машины, которые стояли в полях, разрушены. Попал снаряд и все. Теперь просто нечем поливать", - говорит он.

Но и сам оккупированный остров получил проблемы от неконтролируемой и внезапной подачи воды. Весна и начало лета в Крыму были дождливыми, что привело к переполнению водохранилищ, которые вдобавок наполнялись "краденой", как считает Украина, водой из Днепра.

27 июня крымская администрация даже была вынуждена объявить чрезвычайное положение в Симферополе из-за ливней и подтоплений автодорог и мостов. Из переполненного Симферопольского водохранилища воду начали сбрасывать в реку Салгир.

Автор фото, Городская администрация Симферополя Подпись к фото, Наводнение в Симферополе. Из-за многодневных ливней город затопило

"Они уже не знали что с этой водой делать, потому что пуск воды по Северо-Крымскому каналу надо регулировать. А они это так по-варварски сделали, плюс природа им еще добавила ...", - сетует Игорь Гопчак.

В то же время Михаил Яцюк уверен, что Россия сейчас использует канал "не на 100%, а на 150%", потому что других вариантов обеспечить население и предприятия водой просто нет.

"Даже с нарушением правил эксплуатации каналов, но все же они воду подают, - отмечает эксперт. - И будут подавать, потому что у них просто другого выхода нет - отсутствуют другие водные ресурсы, чтобы обеспечить население и сельское хозяйство".

Небезопасная ГЭС

Кроме того, пребывание российских войск на территории Каховской гидроэлектростанции представляет для Украины еще большую опасность, чем захват сооружений Северо-Крымского канала.

Каховская ГЭС также перешла под контроль силовиков Кремля 24 февраля, в день полномасштабного вторжения. Впрочем, "Укргидроэнерго", управляющее станцией, в марте сообщило, что россияне все же допускают на сооружение украинский персонал, который проводит необходимые технические работы.

Автор фото, Inpho Подпись к фото, Российские военные захватили и удерживают Каховскую ГЭС

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань говорит, что российские войска существенно укрепились в районе Новой Каховки для удержания позиций возле ГЭС.

"С первого дня оккупации они начали строить фортификационные сооружения не только в Новой Каховке, но и с противоположной стороны Днепра, у поселка Козацкое перед плотиной ГЭС со стороны Берислава", - сообщил он BBC News Украина.

В Новой Каховке россияне разместились на территории бывшей воинской части Вооруженных сил Украины. За последний месяц украинские войска существенно приблизились к этому району и смогли создать плацдарм возле села Давыдов Брид, расположенном в 45 км от Каховской ГЭС.

Днем 14 июня, сообщил Сергей Хлань, украинские военные попали снарядом в российский склад боеприпасов и техники в Новой Каховке.

Если какая-то из сторон случайно или целенаправленно разрушит дамбу Каховской ГЭС, предупреждает Яцюк, это может привести к подтоплению окрестных сел и даже Херсона.