Возможное объединение "Русала" и "Норникеля", серые макбуки и слабеющий рубль. Главные экономические новости за день

29 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Теперь для россиян любой макбук будет серым, независимо от его цвета

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

"Русал" и "Норникель" могут объединиться

Глава компании "Норникель" и один из самых богатых людей России Владимир Потанин согласен на переговоры о слиянии его компании с "Русалом" - об этом он рассказал в интервью РБК.

После заявления Потанина акции "Русала" резко выросли в цене. К вечеру вторника "Русал" подорожал более чем на 6%. "Норникель", наоборот, подешевел почти на 2%.

У "Норникеля" и "Русала" очень непростые отношения. 10 лет назад в "Норникеле" был серьезный корпоративный конфликт между Потанином и бизнесменом Олегом Дерипаской, тогда контролирующим "Русал". "Русалу" тогда принадлежали 25% "Норникеля" (сейчас чуть больше).

Дерипаска купил долю в "Норникеле" у многолетнего делового партнера Потанина Михаила Прохорова, у которых тоже был конфликт.

Дерипаска и Потанин конфликтовали много лет: стороны, как описывает Forbes, бесконечно подавали иски в различные суды, заключали "сомнительные сделки" и подключали админресурс. Конфликт удалось уладить лишь в конце 2012 года с помощью мирового соглашения.

С тех пор ситуация изменилась: в 2018 году Дерипаска одним из первых из крупных российских бизнесменов попал под американские санкции. В итоге его состояние за несколько месяцев резко уменьшилось, а у "Русала" и других структур начались проблемы. Дерипаска снизил контроль над компаниями, которыми владел, и ушел со всех управленческих постов, чтобы вывести бизнес из-под санкций.

Потанин попал пока только в британский санкционный список, а его компании "Норникель" и "Интеррос" и вовсе не находятся под санкциями. Более того, "Интеррос" начал скупать компании, у которых на фоне войны и тяжелой политической ситуации в России начались проблемы - например, банк "Тинькофф" и Росбанк (принадлежавший французской Societe Generale).

Потанин в интервью РБК назвал Дерипаску сильным руководителем. "После его ухода не с кем стало разговаривать", - так Потанин вспомнил о человеке, с которым конфликтовал.

Рубль начал снижаться

Наконец российские чиновники смогли добиться снижения курса рубля: на торгах на Московской бирже во вторник вечером доллар стоил 61,1 рубля, а евро - 63,6 рубля. Обе валюты за день прибавили почти по шесть рублей.

Этому предшествовали несколько недель укрепления рубля - он был на максимальных за много лет значениях на фоне резкого сокращения импорта и ограничений на операции с валютой со стороны ЦБ. Слишком дорогой рубль не был выгоден бизнесу и бюджету.

Аналитики в своих отчетах называют одним из главных факторов снижения рубля возможные валютные интервенции со стороны правительства. Министр финансов Антон Силуанов предложил направлять на них часть нефтегазовых доходов бюджета. Но пока эта мера только обсуждается.

Новые ограничения по выводу валюты

Власти одновременно пытаются повлиять на курс рубля и вводят новые ограничения на движение капитала.

Так, президент запретил резидентам, то есть гражданам России, переводить на зарубежные счета валюту, если средства получены от дивидендов или прибыли от российских компаний.

Правительственная комиссия этим указом также получила право вводить ограничения на зачисление валюты на счета за рубежом.

Такие меры называются контролем над движением капитала. Подобные меры помогли в марте стабилизировать рубль. Однако затем они стали одной из причин его слишком сильного укрепления - в условиях ограничений валюта оказалась не очень востребована.

"Серые" айфоны и макбуки

Россия, судя по всему, не останется без техники Apple, которая перестала поставлять свои гаджеты в страну после начала войны. Сеть магазинов Re:Store в июне начала ввозить в Россию айфоны и макбуки по схемам параллельного импорта, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Inventive Retail Group.

Параллельный импорт - это способ ввозить товары в страну без официального разрешения производителя. Такой импорт еще называют "серым", и до войны в России он был запрещен. Затем власти быстро разрешили ввоз товаров по таким схемам.

Почти сразу крупные маркетплейсы заявили, что начинают ввозить технику по "серым схемам". Например, об этом заявили "Связной", Ozon, "Яндекс.Маркет" и другие.

Крупные компании продолжают сокращать свою деятельность в России. Например, автомобильная Volvo пока не уходит из страны, но сократит часть персонала в российских подразделениях.

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