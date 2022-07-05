Два ключевых министра правительства Британии подали в отставку

5 июля 2022, 17:25 GMT Обновлено 2 минуты назад

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Министр финансов Великобритании Риши Сунак подал в отставку, заявив, что британское общество ожидает от правительства "правильной, компетентной и серьезной работы".

Ранее из-за несогласия с действиями премьер-министра Бориса Джонсона в отставку подал глава минздрава Саджид Джавид.

"Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать делать это с чистой совестью", - написал Джавид в "Твиттере".

"Общество справедливо ожидает, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку", - добавил Сунак.

Об их отставке было объявлено через несколько минут после того, как Борис Джонсон извинился за назначение члена парламента от партии тори, которого обвинили в приставаниях к двум мужчинам в пьяном состоянии в частном клубе.

Как отмечает политический обозреватель Би-би-си Крис Мейсон, происходящее сейчас в правительстве может обернуться его крахом.

"Два объявления об отставке друг за другом, причем в самых резких выражениях […] Если отставки продолжатся, то Борису Джонсону будет очень, очень трудно оставаться на посту премьер-министра", - пишет он.

Вотум недоверия

В начале июня Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия и остался премьер-министром Великобритании.

С призывом объявить о недоверии премьер-министру выступили по меньшей мере 54 члена парламента от партии консерваторов. Согласно партийным правилам, этого достаточно для того, чтобы вопрос был вынесен на голосование всей фракции.

Поводом стало возмущение части консерваторов содержанием доклада Сью Грей, расследовавшей нарушения карантинного режима на Даунинг-стрит в разгар эпидемии коронавируса.

В тот раз Риши Сунак поддержал Джонсона, сказав, что премьер-министр продемонстрировал твердое лидерство в таких вопросах, как внедрение антиковидной вакцины и поддержка Украины.

Дело о вечеринках

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Скандал разразился в конце прошлого года, когда в результате серии публикация в прессе выяснилось, что во время локдауна в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок - в то время, когда подобные собрания запрещали правила.

В этих мероприятиях участвовали среди прочих премьер-министр Борис Джонсон и его жена Кэрри.

Джонсон и другие участники собраний на Даунинг-стрит говорили, что мероприятия были сугубо рабочими, и, хотя на столах и присутствовали вино и закуски, в ходе собраний соблюдались меры социального дистанцирования.

За одно такое нарушение - во время празднования дня рождения Джонсона на Даунинг-стрит в июне 2020 года - премьер-министр и его жена были оштрафованы лондонской полицией.

В прошлом месяце было объявлено об окончании полицейского расследования. Полиция не нашла больше нарушений в поведении Бориса Джонсона, и дальнейшие штрафы ему не грозят.

Одновременно с полицейским расследованием проводилось и внутреннее.

Высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей подготовила собственный доклад о нарушениях политиками и сотрудниками правительства правил локдауна.

В ее отчете говорилось, что сотрудники аппарата премьер-министра и правительства действительно игнорировали ими же введенные антиковидные ограничения. При этом в ее изначальном докладе не оказалось никаких имен и подробностей.

В итоговую версию доклада его автор добавила девять фотографий, на которых премьер был запечатлен с бокалом в руке. Ранее Джонсон заявил Палате общин, что на Даунинг-стрит никакие антиковидные правила не нарушались.

После того как был обнародован полный текст доклада, многие британские политики - главным образом оппозиционные, но также и некоторые члены партии Джонсона - заявили, что подобное пренебрежение карантинными правилами и введение парламентариев в заблуждение не красят премьер-министра и он должен немедленно покинуть пост.