Помощника главы МВД России задержали и посадили в изолятор на Петровке

46 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Mikhail Klimentyev/TASS Подпись к фото, 27 января 2019 года. Президент Владимир Путин и генерал Сергей Умнов осматривают экспозицию патриотического объединения "Ленрезерв"

Помощник главы МВД России Владимира Колокольцева генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан по обвинению в злоупотреблениях полномочиями. Фигурантами этого уголовного дела стали сразу три генерала из Петербурга. Колокольцев ситуацию не комментирует.

Умнов задержан в Москве и доставлен в ИВС на Петровке, 38. Об этом ТАСС сообщили в среду в столичной ОНК, наблюдатели которой посетили его в изоляторе. "Генерал сказал наблюдателям, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признает", - говорится в сообщении.

57-летний генерал раньше работал в Петербурге: с марта 2012 года по февраль 2019 года он был начальником главного управления МВД по городу и области. С этого поста перешел на должность помощника министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. С 2013 года носит звание генерал-лейтенанта полиции, в органах работает с 1986 года.

Несколько руководителей главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, подтвердили в МВД России.

Обыски у генералов

Накануне СМИ сообщили об обысках у начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Местное издание 47news предполагало, что обыски связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, которое было возбуждено в 2020 году и связано с регистрационно-экзаменационными отделами ГИБДД.

"Коммерческие" регистрационно-экзаменационные отделы, появившиеся в Петербурге в 1990-х, были местной особенностью в предоставлении государственных услуг по линии ГИБДД, писал Интерфакс. Открыли их под предлогом того, что официальные отделы не справляются с объемом работы, и коммерсанты стали безвозмездно предоставлять сотрудникам ГИБДД помещения с оргтехникой, а доход предприниматели получали от посредничества - например, предлагали клиенту подготовить за него необходимый пакет документов.

В настоящий момент в Петербурге закрыли все обособленные отделы: последнее такое подразделение прекратило работу в мае этого года, сообщило агентство.

Позже стало известно, что сотрудники управления "М" (курируют МВД) центрального аппарата ФСБ провели следственные действия не только у начальника ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, но и у его бывшего шефа Сергея Умнова, переехавшего в Москву.

Автор фото, Ruslan Shamukov/TASS Подпись к фото, 2 марта 2012 года. Генерал-майор Сергей Умнов назначен руководителем главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Связь Умнова с проблемами в деятельности коммерческих регистрационно-экзаменационных отделов не очевидна, писала "Фонтанка", однако указывала, что генерала Семенова считают его креатурой.

Вечером во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что под следствие попали сразу три генерала - Умнов, Семенов и бывший главный тыловик из петербургского управления МВД генерал-майор в отставке Иван Абакумов, а также нескольких полицейских в звании полковника.

В МВД подтвердили, что фигурантами уголовного дела стали эти люди.

Дело о фонде

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), возбудили еще в июле 2020 года. Из материалов дела следует, что три генерала якобы "настойчиво рекомендовали" местным коммерсантам жертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти", которые потом тратились на различные полицейские мероприятия, "принося определенные преференции и жертвователям", утверждает "Коммерсант".

В пресс-релизе МВД сказано, что люди из числа руководство петербургского управления МВД приобретали на средства фонда "имущество в целях личного использования" в 2016-2020 годы.

Министр Колокольцев не комментировал задержание своего помощника и двух других генералов из Петербурга.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: