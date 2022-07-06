Стрельба на параде в США: задержанному предъявили обвинения

час назад

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Автор фото, Reuters

Открывшему огонь на параде в честь Дня независимости США в пригороде Чикаго предъявили обвинения. 21-летний Роберт Кримо обвиняется в убийстве семи человек. Позднее по мере продолжения расследования добавятся дополнительные обвинения, пообещал генпрокурор штата Иллинойс, где произошло нападение.

"Мы думаем, что их будет еще около десятка, связанных с каждой из жертв. За свою стрельбу без разбора против нашего города он понесет наказание", - сказал генпрокурор Эрик Райнхарт.

Кримо грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Райнхарт сказал, что попросит судью отправить подозреваемого в камеру предварительного содержания на все время следствия и не выпускать под залог.

В результате нападения пять человек погибли на месте, двое скончались от ран в больнице и еще более 30 человек получили ранения разной степени тяжести.

Задержан после погони

Ранее в полиции Чикаго допустили, что Кримо несколько недель вынашивал план нападения.

Автор фото, WLS/ABC7 via REUTERS Подпись к фото, Момент задержания подозреваемого

Судя по всему, он заранее и совершенно законно приобрел мощную винтовку, а после стрельбы скрылся в женском наряде, смешавшись с толпой людей, в панике бежавших с места преступления.

Злоумышленник открыл огонь с крыши. Он забрался по лестнице на крышу магазина товаров для туризма и начал без разбора стрелять по людям, выпустив не меньше 70 патронов.

По словам некоторых очевидцев, люди не сразу поняли, что слышат стрельбу, решив, что начался фейерверк, который действительно был запланирован в программе мероприятия.

До сих пор неясны мотивы преступления. В полиции говорят, что пока не нашли свидетельств каких-либо расистских или антисемитских высказываний Кримо, сейчас следователи проверяют видеоролики, которые он постил в соцсетях.

Реакция властей

Автор фото, Lake County Sheriff's Office Подпись к фото, Американская полиция опубликовала фотографию подозреваемого и его машины

Президент США Джо Байден в ответ на очередной инцидент пообещал бороться с "эпидемией" насилия с применением огнестрельного оружия в США.

На прошлой неделе он подписал самый значимый закон о реформе в этой сфере за последние 30 лет. Он предполагает дополнительные проверки личности молодых покупателей оружия и предлагает властям штатов механизм для конфискации оружия у владельцев, которые предположительно могут представлять угрозу для общества.

Против ужесточения законов традиционно выступают республиканцы. По их мнению, нельзя лишать законопослушных граждан возможности приобретать оружие для самозащиты.

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