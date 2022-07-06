Стрельба на параде в США: задержанному предъявили обвинения
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Открывшему огонь на параде в честь Дня независимости США в пригороде Чикаго предъявили обвинения. 21-летний Роберт Кримо обвиняется в убийстве семи человек. Позднее по мере продолжения расследования добавятся дополнительные обвинения, пообещал генпрокурор штата Иллинойс, где произошло нападение.
"Мы думаем, что их будет еще около десятка, связанных с каждой из жертв. За свою стрельбу без разбора против нашего города он понесет наказание", - сказал генпрокурор Эрик Райнхарт.
Кримо грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Райнхарт сказал, что попросит судью отправить подозреваемого в камеру предварительного содержания на все время следствия и не выпускать под залог.
В результате нападения пять человек погибли на месте, двое скончались от ран в больнице и еще более 30 человек получили ранения разной степени тяжести.
Задержан после погони
Ранее в полиции Чикаго допустили, что Кримо несколько недель вынашивал план нападения.
Судя по всему, он заранее и совершенно законно приобрел мощную винтовку, а после стрельбы скрылся в женском наряде, смешавшись с толпой людей, в панике бежавших с места преступления.
Злоумышленник открыл огонь с крыши. Он забрался по лестнице на крышу магазина товаров для туризма и начал без разбора стрелять по людям, выпустив не меньше 70 патронов.
По словам некоторых очевидцев, люди не сразу поняли, что слышат стрельбу, решив, что начался фейерверк, который действительно был запланирован в программе мероприятия.
До сих пор неясны мотивы преступления. В полиции говорят, что пока не нашли свидетельств каких-либо расистских или антисемитских высказываний Кримо, сейчас следователи проверяют видеоролики, которые он постил в соцсетях.
Реакция властей
Президент США Джо Байден в ответ на очередной инцидент пообещал бороться с "эпидемией" насилия с применением огнестрельного оружия в США.
На прошлой неделе он подписал самый значимый закон о реформе в этой сфере за последние 30 лет. Он предполагает дополнительные проверки личности молодых покупателей оружия и предлагает властям штатов механизм для конфискации оружия у владельцев, которые предположительно могут представлять угрозу для общества.
Против ужесточения законов традиционно выступают республиканцы. По их мнению, нельзя лишать законопослушных граждан возможности приобретать оружие для самозащиты.
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