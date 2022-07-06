Парламент Нидерландов одобрил закон о работе из дома. За этим может последовать вся Европа

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Если и сенат Нидерландов согласится, право на работу из дома в стране будет прописано в законе

Парламент Нидерландов одобрил закон, который даст право на работу из дома сотрудникам многих предприятий. Не исключено, что этот прецедент повлечет за собой революцию в трудовом законодательстве по всей Европе.

Если с парламентом согласится и сенат, Нидерланды станут пионером в легализации работы "на удаленке", плюсы которой во время пандемии коронавируса оценили многие работники по всему миру.

Юристы считают, что примеру Нидерландов тогда, вероятнее всего, последуют и соседние страны, а значит трудовое законодательство по всей Европе радикально изменится.

Законопроект об удаленной работе внесли на рассмотрение парламента представитель проевропейской партии D-66 Стивен Ван Веенберг и Сенна Маатуг из Партии зеленых.

В соответствии с ним сотрудники получают возможность обратиться к работодателю с просьбой о работе из дома, если характер их деятельности это позволяет, и работодатели обязаны рассмотреть эту просьбу.

Некоторые мировые компании по собственной инициативе уже перевели сотрудников на гибридный график, позволяющий им часть недели работать из дома. Например, прошлым летом такую возможность получили 73 тысячи сотрудников швейцарского банка UBS. На этой неделе его флагманский офис в Лондоне объявил, что сдает в субаренду два этажа из-за резкого сокращения потребности в рабочем пространстве.

В апреле этого года самый крупный банк Франции BNP Paribas разрешил 132 тыс. своих сотрудников пополам делить работу из офиса с "удаленкой" по крайне мере до 2024 года.

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А когда в начале июня Илон Маск потребовал от сотрудников своей автомобильной компании Tesla вернуться в офис на полную неделю или уволиться, крупнейший профсоюз Германии IG Metall заявил, что поддержит любого, кто не захочет подчиниться требованию предпринимателя.

Власти Германии также заявляли о планах законодательно закрепить право на работу из дома. В январе министр труда Хубертус Хайль говорил , что пандемия подтолкнула работодателей к большей гибкости и правительство планирует воспользоваться этим, чтобы создать "современные правила для мобильной работы в Германии". Хайль тогда заверил общественность, что новая нормативно-правовая база для этого скоро появится.

"У меня нет сомнений в том, что законодатели по всему миру решат пристально присмотреться к закону в Нидерландах и задумаются о возможности ввести подобные нормы в своих странах", - сказал британскому изданию Telegraph юрист Мартин Лафф из компании Vinson and Elkins.

Работа из дома - не единственный способ улучшить баланс между работой и личной жизнью для трудоустроенных граждан, который после пандемии решили рассмотреть работодатели и правительства разных стран.

Так, в Британии в рамках полугодового эксперимента 70 компаний предоставили своим сотрудникам возможность работать четыре дня в неделю при сохранении полной зароботной платы.