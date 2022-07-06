Крупнейшая операция Европола: арестованы десятки обвиняемых в контрабанде людей в Британию

38 минут назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Один из арестованных проживал в Лондоне

Европол провел скоординированную полицейскую операцию сразу в нескольких странах Европы, арестовав несколько десятков человек, обвиняемых в управлявлении крупнейшей сетью по нелегальной перевозке мигрантов.

Преступная организация, которая, по мнению полиции, за последние полтора года незаконно переправила более 10 тыс. человек из Франции в Британию через Ла-Манш, была раскрыта в результате операции в пяти европейских странах - Франции, Бельгии, Германии, Великобритании и Нидерландах.

В операции участвовали сотни полицейских из этих стран, и она увенчала, как считают, самое масштабное расследование, когда-либо проводившееся с целью остановить контрабанду нелегальных мигрантов на небольших лодках.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Лодка с незаконными мигрантами, задержанная у берегов английского Кента

В ходе операции полиция изъяла более 1200 спасательных жилетов, около 150 резиновых лодок и 50 двигателей к ним, а также десятки тысяч евро наличными, огнестрельное оружие и наркотики.

Банда использовала Германию как базу для хранения лодок, двигателей и другого оборудования, ввезенного через Турцию из Китая, прежде чем перевезти лодки в северную Францию, откуда мигрантов переправляли через Ла-Манш в Великобританию.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Склад с лодками в Оснабрюке

По данным СМИ, контрабандисты брали до 3,5 тыс. евро с человека в лодке, при этом в каждую лодку набивалось до 20 человек.

Об арестованных пока известно не очень много: большинство из них, иракско-курдского происхождения, базировались в немецком Оснабрюке, еще четыре человека, среди которых одна женщина, были арестованы в разных частях Англии. Арестованные - молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет.

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