"Тинькофф" отказался отправлять SWIFT-платежи. У многих клиентов ранее зависли деньги

Анастасия Стогней

Би-би-си

31 минуту назад

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Автор фото, Egor Aleev/TASS

С сегодняшнего дня "Тинькофф" перестает отправлять SWIFT-переводы во всех валютах. В частности - в долларах США, говорится в сообщении банка. Там утверждают, что это временная мера, которая будет действовать до 1 октября.

Так "Тинькофф" оказался - в части SWIFT - в положении санкционных банков, которые от системы отрезали принудительно: Сбербанк, ВТБ, "Открытие" и так далее. При этом "Тинькофф" не под санкциями.

Почему это произошло

Озвученное сегодня решение банк принял из-за "западных контрагентов", которые постоянно ужесточают требования и обрабатывают все меньше платежей клиентов из России. Средний срок SWIFT-перевода уже достигает нескольких недель, сказано в сообщении "Тинькофф".

"Банк оказался в ситуации "плохой франшизы", - уверяет его предправления Станислав Близнюк. - Собственных усилий, чтобы платежи проходили в комфортные для клиентов сроки, недостаточно, потому что SWIFT-переводы на 95% зависят от западной инфраструктуры".

При этом входящие переводы со стороны "Тинькофф" ограничиваться по-прежнему не будут, если не считать той самой минимальной комиссии в 200 долларов. Все средства, полученные за счет комиссий по валютным счетам и переводам, банк обещает отправить "на благотворительные цели". Какие именно - говорит, что расскажет в ближайшие месяцы.

SWIFT-платежи в евро "Тинькофф" остановил еще в мае. Официальное объяснение было похожим на сегодняшнее: банк не может гарантировать сроки таких транзакций.

Но дело было не в сроках, а в том, что европейский банк-корреспондент в принципе отказался обрабатывать платежи "Тинькофф", говорит собеседник Би-би-си на банковском рынке (сам банк эту версию не комментирует).

Корреспондентом для "Тинькофф" выступал австрийский Raiffeisenbank (RBI). Комментировать кейс конкретного партнера в разговоре с Би-би-си представитель RBI Ингрид Дитц не стала. Но рассказала, что в апреле 2022 RBI решил прекратить отношения "с некоторыми банками в России".

Что с зависшими деньгами

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В сегодняшнем сообщении "Тинькофф" обещает, что постарается исполнить ожидающие обработки переводы "в разумные сроки". Адресаты этого заявления - тысячи клиентов банка, у которых зависли SWIFT-платежи (первым на эту ситуацию обратил внимание телеграм-канал Moneyhack).

В телеграм-чате по этой теме сейчас больше пяти тысяч участников. Вот лишь пара историй - канва у всех абсолютно одинаковая.

Клиентка "Тинькофф" отправила 142 тысячи долларов своему сыну на счет в Freedom Finance в конце июня. Американский банк-корреспондент платеж отклонил, но в "Тинькофф" он пока так и не вернулся. Сроки обработки возврата все время продляют.

Мужчина попытался отправить из "Тинькофф" 20 тысяч евро. Платеж завис на авторизации, клиент попросил его отменить - банк согласился, но до сих пор этого не сделал: то есть, процесс возврата денег даже не запущен.

Участники чата находятся в разной степени отчаяния. Кто-то засыпает вопросами "Тинькофф", кто-то пытается достучаться до банка-корреспондента (одна девушка делится положительным опытом, как звонок в американский банк смог "протолкнуть" ее SWIFT-перевод), кто-то готовится идти в суд.

Один из клиентов обратился за помощью в ЦБ. Там ответили (копия письма есть у Би-би-си), что из-за санкций взаимодействие с иностранными банками-корреспондентами затруднено.

Поскольку клиент сам согласился на условия банка, ЦБ вмешаться не может и рекомендует "рассмотреть альтернативные варианты по переводу средств в валюте".

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