Проблема Баренцбурга: Норвегия и Россия договорились о способе доставки грузов на Шпицберген

52 минуты назад

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Автор фото, Lev Fedoseev/TASS

В министерстве иностранных дел Норвегии сообщили, что нашли способ отправлять российские грузы в поселение Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Судно с грузами, по данным российского генконсула, прибудет туда 8 июля.

В норвежском МИД рассказали, что ранее контейнеры не разрешали перевозить через границу, так как это делалось с помощью российских транспортных средств. Теперь контейнеры будут доставлять норвежским транспортом.

"Норвежских перевозчиков никто на территории Норвегии задерживать не может. 5 июля судно с контейнерами покинуло порт Тромсё и 8 июля придет к нам в Баренцбург", - заявил генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин.

Два контейнера с запасами для Баренцбурга сейчас направляются на норвежском судне из Тромсё в Лонгйир, уточнила представитель МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер Лунде в эфире телеканала NRK.

По словам генконсула, речь идет не о тех двух контейнерах, которые ранее застряли на границе, а двух новых - застрявшие по-прежнему на границе, "но это чисто технические трудности перегрузки их на норвежский транспорт".

По какому поводу конфликт?

В конце июня стало известно, что еще в мае 20 тонн продовольствия, предназначенного для жителей российского шахтерского поселка Баренцбург, остановили на пропускном пункте "Стурскуг" на границе Норвегии и России.

Это решение в Норвегии объясняли европейскими санкциями против России.

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Действия Норвегии вызвали возмущение российских властей. Российский МИД сообщил, что в среду 29 июня вызвал временную поверенную в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё, которой было заявлено "о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" на архипелаге".

МИД России потребовал от Норвегии "скорейшего решения вопроса" с доставкой грузов для российских поселений на Шпицбергене, пригрозив при этом, что "недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам".

Норвегия входит в Европейскую экономическую зону и присоединилась ко всем шести пакетам санкций, введенным против России из-за войны в Украине.

В апреле этого года Норвегия запретила проезд грузовиков из России и больше не разрешает российским судам (кроме рыболовных) заходить в норвежские порты.

В поселке Баренцбург живут около 500 человек. Архипелаг Шпицберген контролируется Норвегией и с 1925 года официально является ее частью, однако хозяйственную деятельность на островах могут вести страны, присоединившиеся к Парижскому договору 1920 года. В их числе Россия, США, Великобритания, Франция, Италия и другие.

Проблема Калининграда

В конце июня стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область через свою территорию российских товаров, попавших под санкции, объяснив свои действия исполнением требований четвертого пакета санкций Евросоюза

Среди грузов, попавших под запрет - строительные материалы, автомобили, алкоголь, сигареты, удобрения, некоторые виды химикатов, краска, ювелирные изделия, некоторые виды мебели.

Позже стало известно, что запрет на транзит коснется и автоперевозок. Таким образом, у России осталась возможность доставки товаров в регион только по морю.

Москва и тут отреагировала гневно, пообещав "крайне болезненные" ответные меры.

В настоящее время ситуация с транзитом пока не прояснилась, наблюдатели отмечают, что, похоже, Еврокомиссия ведет консультации с Вильнюсом по поводу дальнейших шагов. Российские СМИ, между тем, сообщают о взрывном росте спроса на паромные и морские перевозки в Калининградскую область.

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