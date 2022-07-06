Протесты в Каракалпакстане: Центральная Азия на пороге перемен? Спецэфир

час назад

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Массовые протесты и столкновения в Каракалпакстане в прошедшие выходные были жестко подавлены властями. По официальным данным, погибли 18 человек, несколько сотен раненых, десятки находятся в больницах в критическом состоянии. Задержаны более 500 человек, десятки, по словам правозащитников, числятся пропавшими без вести. В регионе введено чрезвычайное положение, людей просят не выходить на улицы, интернет-связь работает с огромными перебоями.

Причина недовольства одного из самых богатых ресурсами, но самого экономически отсталого региона Узбекистана - поправки в Конституцию страны, предполагающие отмену статуса автономии Каракалпакстана.

На данный момент власти Узбекистана решили отказаться от предлагаемых поправок в основной закон. Они заявляют, что волнения утихли и ситуация под контролем.

Но за видимым спокойствием - целый клубок старых и новых проблем, с которыми столкнулись жители автономной республики, вставшей было на путь реформ. Ташкент и весь регион Центральной Азии, где с огромной опаской относятся к любым проявлениям недовольства, жестко и порой жестоко их подавляют и очень внимательно смотрят за тем, что сейчас происходит на фронтах в Украине и как действует Москва.