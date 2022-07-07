Борис Джонсон покидает пост лидера Консервативной партии
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Борис Джонсон сегодня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра до осени, сообщает политический редактор Би-би-си Крис Мэйсон.
Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партиийной конференции в октябре.
Как сообщил пресс-секретарь канцелярии премьер-министра, сегодня Борис Джонсон выступит с обращением к стране.
Серьезный кризис в британском правительстве, связанный с доверием премьер-министру, развивался уже несколько месяцев и достиг апогея на этой неделе.
Уход Джонсона стал итогом беспрецедентного давления со стороны его правительства и его членов. Свои посты за последние дние покинули более 50 министров, включая некоторых из ближайших сторонников Джонсона, включая канцлера Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида.
Министр внутренних дел Прити Патель, обязанная своей карьерой целиком Борису Джонсону, и министр транспорта Грант Шеппс также призвали Джонсона уйти в отставку.
Утром в четверг новый канцлер Надим Захави, занявший этот пост менее 48 часов назад после ухода Сунака, призвал Джонсона сложить полномочия, заявив, что "это нестерпимо и будет становиться только хуже".
Попытки сместить Джонсона члены его партии предпринимали на протяжении всего этого года.
Последним ударом стал скандал с Крисом Пинчером - членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.
На этой неделе стало известно, что двое мужчин пожаловались на Пинчера, что тот трогал их непристойным образом на вечеринке в закрытом клубе. Крис Пинчер непосредственно отвечает за дисциплину консерваторов в парламенте.
Парламентариев возмутил тот факт, что Джонсон назначил этого депутата на высокую должность вопреки тому, что того уже обвиняли в подобном и раньше, и внутреннее расследование пришло к выводу, что обвинения были обоснованными.
Джонсон ответил, что ничего такого не помнит, но потом решил все же извиниться - но лишь после того, как появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично, и даже если он забыл об этом, его секретарь мог легко поднять протокол той встречи и напомнить.