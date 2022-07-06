"Кокаиновый король Милана" Рокко Морабито экстрадирован в Италию
- Ванесса Бушшлютер
- BBC News
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Одного из самых разыскиваемых преступников Италии, гангстера Рокко Морабито доставили в Рим. Его экстрадировали из Бразилии, где он скрывался.
55-летний Морабито известен как "кокаиновый король Милана". Он был арестован в ходе совместной операции бразильской и итальянской полиции в мае прошлого года. В Италии гангстер будет отбывать 30-летний срок в тюрьме за торговлю наркотиками.
Один из боссов итальянской мафии провел десятилетия в бегах в Южной Америке, используя поддельные документы.
В конце концов, в прошлом году полиция выследила его в Жуан-Пессоа, портовом городе на северо-востоке Бразилии, где арестовала вместе с другим членом мафиозной группировки "Ндрангета" Винченцо Паскино. Паскино приговорен к 17 годам тюрьмы также за торговлю наркотиками.
Мастер побега
Возвращение Рокко Морабито в Рим знаменует собой конец многолетних попыток полиции его поймать.
Он родился в Калабрии на юге Италии в семье Джузеппе Морабито - главаря мафиозной группировки "Ндрангета" в городе Африко. В 2004 году Джузеппе арестовали, и сын принял бразды правления группировкой.
Преступная сеть контролировала большую часть незаконного оборота кокаина в Италии и за ее пределами.
В молодости Морабито сделал себе имя как преуспевающий торговец наркотиками в Милане, организовав ключевые маршруты контрабанды кокаина из Южной Америки в этот итальянский город.
Его, одетого в элегантный двубортный костюм, можно было встретить на собраниях городской элиты. Вскоре он попал в поле зрения полиции, которая установила за ним наблюдение.
Слежка зафиксировала, как Морабито пытался организовать сделки на поставку больше тонны кокаина из Южной Америки, но вскоре после этого мафиози исчез. Полиция считает, что он бежал в Бразилию, где жил под вымышленным именем Франсиско Капелетто.
Оттуда он перебрался в соседний Уругвай, где прожил на курорте Пунта-дель-Эсте не менее 13 лет.
В Уругвае Морабито снимал роскошную виллу, которую украшал произведениями искусства. Соседи рассказывали, что он водил скромную машину, и никто не догадывался о его богатстве, пока он не устроил помпезную вечеринку в честь дня рождения дочери.
Беглый гангстер снова попал в поле зрения полиции, когда зарегистрировал свою дочь в школе под ее настоящим именем. В 2017 году он поссорился с женой и переехал в отель в столице Уругвая Монтевидео. Туда-то и нагрянула полиция.
Во время ареста при Морабито нашли пистолет, 13 мобильных телефонов и 150 фотографий на паспорт в разном облике.
Однако скоро он снова оказался на свободе: проведя два года в тюрьме в ожидании экстрадиции в Италию, Морабито бежал с тремя другими заключенными через дыру в крыше.
В рамках международной операции под руководством Интерпола, направленной на борьбу с "Ндрангетой", в 2021 году его наконец выследили в отеле в городе Жуан-Пессоа. И на прошлой неделе Верховный федеральный суд Бразилии санкционировал его экстрадицию в Италию.