"Кокаиновый король Милана" Рокко Морабито экстрадирован в Италию

Ванесса Бушшлютер

BBC News

47 минут назад

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Автор фото, EVARISTO SA Подпись к фото, Рокко Морабито десятилетиями находился в бегах в Уругвае и Бразилии.

Одного из самых разыскиваемых преступников Италии, гангстера Рокко Морабито доставили в Рим. Его экстрадировали из Бразилии, где он скрывался.

55-летний Морабито известен как "кокаиновый король Милана". Он был арестован в ходе совместной операции бразильской и итальянской полиции в мае прошлого года. В Италии гангстер будет отбывать 30-летний срок в тюрьме за торговлю наркотиками.

Один из боссов итальянской мафии провел десятилетия в бегах в Южной Америке, используя поддельные документы.

В конце концов, в прошлом году полиция выследила его в Жуан-Пессоа, портовом городе на северо-востоке Бразилии, где арестовала вместе с другим членом мафиозной группировки "Ндрангета" Винченцо Паскино. Паскино приговорен к 17 годам тюрьмы также за торговлю наркотиками.

Мастер побега

Возвращение Рокко Морабито в Рим знаменует собой конец многолетних попыток полиции его поймать.

Он родился в Калабрии на юге Италии в семье Джузеппе Морабито - главаря мафиозной группировки "Ндрангета" в городе Африко. В 2004 году Джузеппе арестовали, и сын принял бразды правления группировкой.

Преступная сеть контролировала большую часть незаконного оборота кокаина в Италии и за ее пределами.

В молодости Морабито сделал себе имя как преуспевающий торговец наркотиками в Милане, организовав ключевые маршруты контрабанды кокаина из Южной Америки в этот итальянский город.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Рокко Морабито известен как "кокаиновый король Милана"

Его, одетого в элегантный двубортный костюм, можно было встретить на собраниях городской элиты. Вскоре он попал в поле зрения полиции, которая установила за ним наблюдение.

Слежка зафиксировала, как Морабито пытался организовать сделки на поставку больше тонны кокаина из Южной Америки, но вскоре после этого мафиози исчез. Полиция считает, что он бежал в Бразилию, где жил под вымышленным именем Франсиско Капелетто.

Оттуда он перебрался в соседний Уругвай, где прожил на курорте Пунта-дель-Эсте не менее 13 лет.

Автор фото, Uruguayan Interior Ministry Подпись к фото, Рокко Морабито жил на вилле в курортном городе Пунта-дель-Эстe

В Уругвае Морабито снимал роскошную виллу, которую украшал произведениями искусства. Соседи рассказывали, что он водил скромную машину, и никто не догадывался о его богатстве, пока он не устроил помпезную вечеринку в честь дня рождения дочери.

Беглый гангстер снова попал в поле зрения полиции, когда зарегистрировал свою дочь в школе под ее настоящим именем. В 2017 году он поссорился с женой и переехал в отель в столице Уругвая Монтевидео. Туда-то и нагрянула полиция.

Во время ареста при Морабито нашли пистолет, 13 мобильных телефонов и 150 фотографий на паспорт в разном облике.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Морабито прожил в Уругвае больше десяти лет, не вызывая подозрений

Однако скоро он снова оказался на свободе: проведя два года в тюрьме в ожидании экстрадиции в Италию, Морабито бежал с тремя другими заключенными через дыру в крыше.