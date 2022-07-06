Борис Джонсон признал, что приватно встречался с российским олигархом Лебедевым

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Александр Лебедев, фото 2019 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил членам парламента, что у него были встречи без свидетелей из числа других официальных лиц с российским олигархом Александром Лебедевым, не скрывавшим, что он в прошлом работал в КГБ.

"Я точно встречался с ним без официальных лиц. Встречался считанное число раз", - заявил британский премьер в день, когда он переживает острый политический кризис.

На вопрос, встречался ли он с Лебедевым в Италии в 2018 году, когда он еще занимал пост министра иностранных дел, Борис Джонсон также ответил утвердительно.

Именно Джонсон сделал сына олигарха, Евгения, членом палаты лордов.

Это назначение вызвало много разговоров, и как утверждала газета Sunday Times, титул пэра был дарован Лебедеву-младшему несмотря на предупреждения спецслужб о том, что этот человек может представлять угрозу для национальной безопасности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Борис Джонсон, тогда еще мэр Лондона, в обществе Евгения Лебедева, тогда еще не лорда, фото 2009 года

Борис Джонсон отвечал в парламенте на вопросы дамы-командора ордена Британской империи, члена Лейбористской партии и Комитета по связям палаты общин Дианы Джонсон (однофамилицы, но не родственницы премьера).

"Разумеется, я встречался с джентльменом, о котором идет речь и который был владельцем лондонской газеты Evening Standard во времена, когда я был мэром Лондона, - заявил премьер-министр. - Если речь идет о том случае, который вы упоминаете, когда я был министром иностранных дел, то да, встречался".