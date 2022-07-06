Российские компании дробят бизнес, экономика закрывается, а миллиардер Усманов развелся. Главные экономические новости за день

55 минут назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Алишео Усманов забрал из суда заявление на развод. Но, как выяснилось, разводиться пара не передумала

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Российские компании дробят бизнес

Российские компании нашли схему, которая позволяет им пройти по тонкой грани, - они одновременно пытаются сохранить бизнес в России и развивать его за границей. Для этого они разделяют бизнес.

О такой схеме заявила компания Group-IB, которая занимается проблемами кибербезопасности: для работы в России и СНГ будет создана новая полностью автономная структура. Она перейдет под управление локальному менеджменту и будет развиваться самостоятельно.

Сингапурская Group-IB Global Private будет управлять центрами исследования киберугроз в разных точках мира. Российская компания будет автономна и финансово: ее выручка будет расходоваться на ее собственное развитие.

Осенью 2021 года в Москве по делу о госизмене был арестован основатель Group-IB Илья Сачков. Сачков лично обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой его отпустить под домашний арест. Он до сих пор находится в СИЗО.

По такой схеме, как сообщают СМИ, может пойти и "Яндекс". В мае "Медуза" (признана в России "иноагентом") писала, что "Яндекс" может разделиться на две части - российскую и международную. Би-би-си сообщала, что компания открывает большой офис в Белграде.

Новые контрсанкционные инициативы

Пока российские компании ищут способ сохранить бизнес за границей, российские власти принимают все новые законопроекты, которые ограничивают права иностранцев.

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который дает права российским судам преобразовывать иностранные компании, которые занимаются разработкой недр или владеют газотранспортной инфраструктурой на территории России, в общества с ограниченной ответственностью. В этом случае российскому юрлицу будут переданы лицензии и имущество компании.

Законопроект также позволяет ограничивать права иностранных владельцев в новых структурах, если те мешают функционированию компании. Такими действиями, как пишет Интерфакс, депутаты считают уход из России или исполнение санкций.

В среду депутаты Госдумы в третьем чтении приняли еще один законопроект: в российском законодательстве появился термин "контрсанкционная информация", доступ к которой будет ограничен.

В этот список попала практически любая информация о том, как российские компании или физлица планируют взаимодействовать с внешним миром - например, налаживать совместное производство. Видимо, таким образом власти пытаются защитить российские компании и их возможных партнеров за границей от санкций.

Эти два законопроекта показывают, насколько более закрытой стала российская экономика после войны. С начала вторжения российских войск в Украину власти ограничивают доступ к некоторой статистике, например, таможенной.

Права иностранцев в России тоже ограничены - например, иностранные инвесторы не могут выйти из российских активов.

С каждым новым законопроектом российская экономика все больше закрывается. В долгосрочной перспективе это всегда плохо: снижается потенциал экономики, возможности развития и открытия бизнеса.

Алишер Усманов развелся с Ириной Винер-Усмановой

Российский миллиардер Алишер Усманов и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова развелись после 30 лет брака, о чем сообщила сама Винер-Усманова в эфире "Матч ТВ".

4 мая Усманов подал заявление на развод в суд - в России браки расторгаются через суд, если у супругов есть неразрешенные имущественные споры, несовершеннолетние дети или один из супругов не хочет развода.

В эту среду стало известно, что Усманов забрал заявление на развод. СМИ начали писать, что пара передумала разводиться. Однако Винер-Усманова пояснила, что они просто сделали это в ЗАГСе.

Усманов - один из богатейших людей России. Он владеет компанией USM, а та в свою очередь - "МегаФоном", "Металлоинвестом", долей в AliExpress Russia и других активах. Forbes оценивал его состояние в 11,5 млрд долларов. Бизнесмен сейчас находится под западными санкциями.

Разводы для крупных бизнесменов могут оказаться особенно сложными - часто супруги тратят годы жизни на то, чтобы разделить активы. Например, глава "Интеррос" Владимир Потанин и его жена Наталья развелись еще в 2014 году, а потом долгие годы в различных суда делили имущество.

Но, судя по всему, супруги Усмановы договорились, и в этот раз скандала, возможно, не будет.

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