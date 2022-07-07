Борис Джонсон уходит в отставку: что дальше? Спецэфир

55 минут назад

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Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и уйдет с поста премьер-министра. Он продолжит возглавлять британское правительство до тех пор, пока не будет выбран новый глава партии.

Политический кризис в Великобритании развивался несколько месяцев и на этой неделе достиг апогея: скандалы следовали один за другим, а во вторник два ключевых министра кабинета объявили, что слагают с себя полномочия на почве недоверия премьеру и несогласия с его политикой.

В нашем спецэфире будем говорить о том, каким премьером был харизматичный и теперь уже бывший лидер консерваторов, как изменил британскую политику, почему одни его горячо поддерживали, другие - не менее горячо ненавидели. Каким была его внешняя политика и почему при Джонсоне Лондон так активно поддерживал Украину в борьбе с российской агрессией, при том, что связи самого премьера с некоторыми представителями российского бизнеса у многих вызывали вопросы? А также посмотрим, какой окажется Британия без Бориса Джонсона и что это означает для мира, Европы и войны в Украине.