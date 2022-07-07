Российское судно с краденым украинским зерном выпустили из турецкого порта. Как это получилось?

7 июля 2022, 18:56 GMT Обновлено 39 минут назад

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Автор фото, Askar/Marinetraffic.com

Украинский МИД вызовет турецкого посла для получения разъяснений о том, почему российскому судну "Жибек жолы" с краденым украинским зерном разрешили покинуть турецкий порт Карасу. По сообщениям западных СМИ, корабль с зерном может оказаться в российском порту уже завтра.

В Киеве назвали "неприемлемой" ситуацию, в которой российскому кораблю "Жибек жолы" позволили покинуть турецкий порт, несмотря на представленные Украиной доказательства уголовного дела. По данным Киева, судно перевозит зерно из оккупированного российскими войсками порта Бердянска.

"Сожалеем, что российскому судну "Жибек жолы", нагруженному украденным украинским зерном, разрешили покинуть порт Карасу, несмотря на предъявленные турецким властям доказательства уголовного дела", - написал в "Твиттере" официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

О том, что сухогруз "Жибек жолы" под российским флагом вышел из порта Карасу сообщило в четверг турецкое издание "Дейли сабах". СМИ ссылалось на данные портала, отслеживающего движение судов.

О том, что в Турции задержан сухогруз с украинским зерном стало известно в воскресенье 3 июля. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Украина сотрудничает с таможенными органами Турции для выяснения ситуации.

Представитель турецкой таможни в порту Карасу не стал комментировать заявления украинских властей.

По информации агентства Рейтер, генпрокуратура Украины еще 30 июня направляла минюсту Турции письмо, в котором сообщила, что это судно причастно к "незаконному вывозу украинского зерна" из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом на семь тонн.

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В российском МИД в среду 6 июля заявили, что власти Турции не задерживали и не арестовывали судно "Жибек Жолы", оно стоит на рейде и проходит стандартные процедуры. Там не прокомментировали его загрузку украинским зерном.

"По информации посольства России в Турции, судно в настоящее время находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая фитосанитарный контроль. По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе или в отказе о заходе судна в порт", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Как таковых проблем нет, но судно стоит, чтобы не терять деньги, планируется покинуть якорную стоянку", - сообщил один из членов экипажа судна агентству ТАСС в четверг.

Он добавил, что пока не известно, куда далее проследует судно.

Однако и агентство Рейтер, и турецкое издание "Дейли сабах" сообщили, что пункт назначения корабля - российский порт Кавказ, а предполагаемая дата прибытия - пятница.

Казахстан: зерно везут по контракту с эстонской компанией

Судно зашло в турецкий порт в пятницу 1 июля. В тот же день госкомпания "Казахстан темир жолы", "дочка" которой управляет "Жибек жолы", сообщила, что проверяет с "уполномоченными государственными органами Украины" достоверность обращения украинских властей к Турции и проводит консультации с послами двух стран.

В компании заявили, что судно в прошлом году передали российской компании "Грин-Лайн" по договору бербоут-чартера (договор фрахтования судна без экипажа), и оно вывозило пшеницу по контракту с эстонской компанией Mangelbert OU. Руководитель Mangelbert OU, как заверили в казахстанской компании, "утверждает, что зерно является украинским и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны".

"Сделка продажи зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки", - заявили в "Казахстан темир жолы". Там добавили, что направили арендатору судна письмо с требованием в срочном порядке предоставить подробное пояснение ситуации с приложением всех подтверждающих документов.

Ранее, говоря о ситуации вокруг сухогруза, глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что "судно вроде бы действительно российское - под флагом России, принадлежит Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией" (цитата по "Интерфаксу").

Срок действия договора с "Грин-Лайн" - до 30 ноября этого года, сообщили в казахской компании. Там уточнили, что российская компания по условиям договора должна гарантировать, что в течение срока действия не подпадает под санкции. "В противном случае, у судовладельца имеется право немедленно расторгнуть договор", - заявили в "Казахстан темир жолы".

В Казахстане в четверг 7 июля заявили, что могут расторгнуть договор с российской компанией, арендовавшей судно "Жибек жолы".