"Сбер" выковыривает чипы, а депутаты вводят новые ограничения против западных соцсетей. Главные экономические новости за день

23 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Бизнесу запретят западные соцсети

Депутаты Госдумы решили запретить банкам и финансовым организациям обслуживать компании, оказывающие услуги "с использованием сайтов", которые распространяют запрещенную в Россию информацию и доступ к которым в стране ограничен.

Иностранные социальные сети, например, "Фейсбук" и "Инстаграм", запрещены в России. Но многие ими пользуются через сервисы VPN. Соответственно, бизнес может, например, размещать в этих сетях рекламу.

Законодатели, видимо, решили пресечь такую практику: если законопроект будет принят, российскому бизнесу за взаимодействие с западными сетями будет грозить блокировка банковских услуг.

В пояснительной записке отдельно оговаривается, что депутаты хотели, чтобы под запрет для бизнеса не попали платформы вроде VK или Avito, где могут также размещаться отдельные запрещенные материалы, но сами они разрешены.

Поправки должны быть внесены в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Среди тех, кто внес законопроект, - бессменный глава Комитета ГД по финансовым рынках Анатолий Аксаков, а это значит, что шансы на принятие высоки.

"Сбер" занялся выковыриванием чипов

Если российские депутаты озабочены поиском новых способов заблокировать западные соцсети, то у российских банков другая головная боль - из-за санкций и разрыва цепочек поставок, спровоцированных войной, у них заканчиваются чипы для банковских карт.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В "Сбере", самом крупном российском банке, придумали простое разрешение этой сложной проблемы - "выковыривать" чипы из неиспользованных карт.

"Чипов стало мало, стоить стало дорого. Соответственно, наши коллеги из Центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, - реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять в новые карты", - заявила исполнительный директор "Сбера" Ольга Маклашина на конференции Paymentsecurity online.

Маклашина уточнила, что речь идет не о старых картах, а только о тех, которые были заказаны, но клиенты их так и не забрали. Данные старых клиентов с чипов полностью удаляются. По словам Маклашиной, таких карт у банка накапливаются за месяц около 375 тысяч.

В России один производитель чипов для банковских карт - "Микрон", писал "Коммерсант". Мощности его не хватает для того, чтобы удовлетворить российский банковский сектор. Власти, по данным газеты, рассматривают возможность допустить на рынок китайских производителей "болванок" банковских карт.

Спасение - в узбекских холодильниках

В России не только банки придумывают неожиданные способы спастись от дефицита, но и торговые сети. После начала войны многие западные компании остановили поставки в Россию техники и оборудования - соответственно, через какое-то время часть товаров с полок магазинов может исчезнуть.

В основном торговые сети пытаются предотвратить это с помощью "серого импорта" - они ввозят технику в страну без разрешения производителя.

Сеть "М.Видео - Эльдорадо" нашла еще один способ - там нашли неожиданных новых поставщиков техники и договорились о поставках с узбекским производителем Artel, пишет "Коммерсант".

В июле-августе в сети можно будет купить узбекские холодильники, стиральные машины, кухонные плиты и другие бытовые приборы. В Узбекистане компания Artel стала партнером, например, Samsung.

Искусственный интеллект Wildberries против подделок

На всем этом фоне разворачивается скандал вокруг крупнейшего в России маркетплейса Wildberries - там свои товары могут продавать независимые продавцы.

СМИ на этой неделе написали, что на сайте компании обнаружены подделки - копии известных брендов с немного измененным дизайном или даже с ошибками в названиях брендов. Например, на это обращал внимание телеграм-канал "Можем объяснить" и выкладывал примеры подделок.

В четверг на маркетплейс обратили внимания чиновники. Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России.

В четверг вечером Wildberries предсказуемо заявила, что контрафактом не торгует. При этом в компании уточнили, что все же разрабатывают систему для выявления подделок на основе искусственного интеллекта.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: