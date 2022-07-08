Российские власти "закрывают" реестр недвижимости. Что будет со сделками?

час назад

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Автор фото, ITARR-TASS

Сегодня Совет Федерации должен одобрить закон, который закроет публичный доступ к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН). Госдума приняла документ на этой неделе. По мнению экспертов, этот запрет не остановит утечки персональных данных, однако сильно отбросит назад практику сделок с недвижимостью.

Поправки внесены в законы "О персональных данных" и "О государственной регистрации недвижимости". Авторами закона выступили 12 депутатов и сенаторов. Среди них единороссы Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Андрей Клишас, коммунисты Александр Ющенко и Сергей Гаврилов.

Закон ограничивает распространение персональных данных сразу во многих аспектах.

Вот некоторые из них:

Будет ограничен доступ к ЕГРН. Информация оттуда будет доступна третьим лицам только с согласия субъекта этих данных. Для этого в ЕГРН вносится соответствующая запись на основании заявления от владельца недвижимости.

Ужесточаются требования к передаче персональных данных через границу. Оператор до начала такой передачи персональных данных должен будет отправить в Роскомнадзор уведомление о своем намерении. При этом Роскомнадзор может ограничить или запретить такую передачу - например, "для защиты основ конституционного строя России".

Операторы персональных данных обязаны будут информировать органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных. Это будет происходить в два этапа. В течение суток с момента выявления утечки оператор обязан предоставить "описание скомпрометированных данных и контактное лицо". В течение трех суток - сообщить "о результатах внутренней проверки" и (при наличии) об ответственных за утечку.

По оценке компании "Технологии доверия" (бывшее российской подразделение PwC), новые требования будут затрагивать деятельность практически всех операторов персональных данных независимо от направленности бизнеса, объема обрабатываемых данных и наличия обмена данными с зарубежными компаниями.

"Закон является, на наш взгляд, крайне негативным с точки зрения стабильности гражданского оборота", - добавляет Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper.

Публичность сведений из ЕГРН способствует не только заключению сделок с недвижимостью. Она также дает возможность для обращения с каким-либо иском - например, с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

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"Вот конкретная ситуация - у меня незаконным образом мошенники похитили квартиру. Куда мне идти? Первым делом я бы зашел в реестр и посмотрел, кто конечный собственник моей квартиры и обратился к нему с иском", - отвечает Сергей Учитель.

После принятия закона при таких мошеннических действиях потерпевший будет терять время на запрос.

"Пока вы пойдете к адвокату, пока адвокат сделает запрос, пока на него дадут ответ - если дадут. Может пройти цепочка - грубо говоря, две-три сделки. И к моменту, когда вы получите ответ, вы получите неактуальную информацию. Это имущество, как это бывает у черных риелторов, перепродается и отчуждается по несколько раз", - отмечает эксперт.

По его словам, встает вопрос о том, можно ли будет получить сведения из ЕГРН, например, с помощью адвокатского запроса.

Но даже если это будет возможно, нагрузка на нотариусов и цены на их услуги вырастут.

Создатели закона уверяют, что он "устраняет существующую правовую коллизию, когда операторы [персональных данных], с одной стороны, обязаны не раскрывать третьим лицам персональные данные без согласия их правообладателя, но, с другой, выдача персональных данных из ЕГРН осуществляется без каких-либо ограничений".

"Ту проблему, которую пытался решить законодатель - он ее, да, решил. Но решение проблемы порождает еще большие проблемы", - отмечает Учитель.

Как отмечается в обзоре "Технологий доверия", большинство положений законопроекта вступают в силу 1 сентября 2022 года. Исключение составляют некоторые положения, которые вступают в силу 1 марта 2023 года. Среди них - установление Роскомнадзором ряда требований и обязанности оператора сообщать изменений сведений о себе.

Тенденция на закрытость

Как рассказывал ранее Би-би-си гендиректор "Трансперенси Интернешнл-Россия" (признана в России "иностранным агентом") Илья Шуманов, это не первая попытка закрыть доступ к реестрам: "[В 2015 году] после расследования журналиста Романа Анина (признан в Росии "иностранным агентом") об элитной недвижимости на тот момент первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова, сделанного на основе выписки из ЕГРП, ФСБ предложилa поправки, ограничивающие получение из ЕГРП персональных данных владельцев недвижимости".

ЕГРП - единый государственный реестр прав - существовал до 2017 года. Позднее он был объединен с государственным кадастром недвижимости и превратился в ЕГРН.

В 2015 году на тот момент директор российского подразделения "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова в интервью Би-би-си называла закрытие данных о владельцах недвижимости ограничением конституционного права граждан на доступ к информации и предполагала, что это приведет к расцвету черного рынка данных.

В целом в российской экономике с началом войны в Украине и введением санкций стало меньше открытых данных.

Например, в середине марта участники фондового рынка получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг.

Ранее с этой же целью правительство разрешило компаниям - участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.

В конце апреля газета Wall Street Journal отмечала, что Россия перестала публиковать информацию о размере внешних и внутренних долгов, рыночную статистику и данные об объемах добычи и экспорта нефти. Не публиковались данные об экспорте и импорте, а также информация о планируемых выплатах по внешнему долгу.

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