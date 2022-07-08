Московского депутата Алексея Горинова осудили на семь лет колонии за "военные фейки". Это первый реальный срок по такому делу

час назад

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Автор фото, AFP/Getty

Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о распространении "фейков" о российской армии. Именно такое наказание запрашивала для него прокуратура за выступление на заседании совета депутатов, в котором он среди прочего назвал "войной" российское вторжение в Украину.

"Горинов умышленно совершил преступление и осознавал общественную опасность, что повлекло у граждан чувство тревоги и беспокойства", - цитирует решение суда "Новая газета. Европа".

Во время оглашения приговора депутат держал плакат с надписью "Вам еще нужна эта война?". Один из судебных приставов пытался загородить его от фотографов.

Автор фото, AFP/Getty

60-летнему Горинову предъявили обвинение по статье о распространении "фейков" с отягчающими обстоятельствами - по версии следствия, преступление было совершено по предварительному сговору, с использованием служебного положения и по мотивам ненависти или вражды.

Это уже не первый приговор по статье 207.3 Уголовного кодекса, однако первый случай, когда обвиняемый получил реальный срок. Максимальный срок наказания по статье о "военных фейках" - 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, 15 марта 2022 года Горинов во время открытого заседания совета депутатов округа допустил ряд высказываний, "содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ".

На записи заседания действительно есть пятиминутный отрывок, в котором Горинов спорит с другой депутаткой по поводу проведения конкурса детских рисунков. Горинов высказал мысль, что во время войны такой конкурс будет выглядеть как "пир во время чумы", его поддержала мундеп Елена Котеночкина - она тоже стала фигуранткой уголовного дела, но успела покинуть Россию.

Еще одним предполагаемым правонарушением стало предложение Горинова начать заседание совета депутатов с минуты молчания в память о жертвах войны в Украине.

26 апреля сотрудники силовых органов пришли в совет, взломали в нем двери и изъяли всю технику. В тот же день у Горинова прошел обыск, после него депутата задержали.

Как проходил суд

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Уголовное дело в отношение Горинова, вероятно, было возбуждено после публикации актрисы Марии Шукшиной. В начале апреля она опубликовала ссылку на ролик с заседанием муниципального совета депутатов с комментарием: "Вот такие депутаты у нас! И не где-нибудь, а под самым носом у Кремля".

Расследование уголовного дела в отношении Горинова заняло всего пять дней, с 26 апреля по 1 мая.

На первом заседании по делу Горинова, которое прошло 1 июня, Мещанский суд Москвы удовлетворил просьбу прокурора продлить арест мундепа на 6 месяцев, хотя он рассказал, что у него туберкулез, и пожаловался, что в СИЗО ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь.

Кроме того, суд по делу Горинова объявили частично закрытым: по мнению представителей прокуратуры, приходящие в зал заседаний зрители и журналисты могли оказать "психологическое давление" на свидетелей обвинения.

Прокуратура настаивала, что Горинов и Котеночкина специально сговорились, чтобы "дискредитировать" российских военных во время заседания.

Сторона защиты указывала, что хотя Роскомнадзор с первых дней "спецоперации" потребовал от СМИ не называть ее войной, об обычных россиянах в данном случае речь не идет. "Роскомнадзор не направлял подобных уведомлений гражданам Российской Федерации, как не содержится таких запретов ни в каких законах", - отмечала адвокат мундепа.

Во время последнего слова Горинов заявил: "Я в этом убежден, война - самое быстрое средство расчеловечивания. Когда стирается грань между добром и злом. Это всегда смерть, я это не приемлю и отторгаю. Этому учило меня наше прошлое. И, наверное, не только меня. Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее - это Буча, Ирпень, Гостомель. Вам говорят что-то эти имена? Вам, обвинение! Поинтересуйтесь и не говорите потом, что ничего не знали" (цитата по "Медиазоне", издание признано в России "иностранным агентом").

"Показательный процесс"

Правозащитница Марина Литвинович назвала приговор показательным. "Он [приговор] направлен в первую очередь на запугивание депутатов, на запугивание госслужащих - любых. Именно поэтому в приговоре говорилось, что Горин депутат. Минимальный представитель власти должен теперь понять, что никакие слова против "спецоперации" невозможно говорить, иначе - показательные семь лет колонии", - заявила она порталу RTVI.

Политолог Татьяна Становая также посчитала, что приговор был "особым политическим решением". По ее словам, власть дает понять, что для нее существует два типа преступлений "о фейках" про российскую армию. Один из них - писать в заблокированных СМИ и соцсетях, а второй - когда высказывание антивоенной позиции совмещается с политическим действием (Горинов высказался на заседании совета депутатов).

"Приговор - это демонстративно и подчеркнуто жестокое предупреждение всем "несогласным" - вы все сядете надолго, если антивоенную риторику совместите с политической деятельностью", - написала она.

Третий приговор

Приговор Алексею Горинову - первый реальный срок по статье о военных фейках (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных cил России), экстренно введенной в Уголовный кодекс после начала войны.

Как сообщил правозащитник Павел Чиков, ранее было вынесено два приговора по статье 207.3 УК. Всего расследуется 68 дел, восемь дел находятся в судах.

30 мая в Забайкалье суд оштрафовал на 1 млн рублей Петра Мыльникова, который признал вину по части первой (небольшой тяжести) статьи о фейках. Сообщается, что "являясь администратором публичной группы "Я живу в руинах" одного из интернет-мессенджеров, он неоднократно публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов Министерства обороны России".

Второй приговор был в Крыму - бывший сотрудник МЧС Андрей Самодуров также признал вину и был приговорен к пяти годам условно. По данным телеграм-канала Baza, он был задержан после того, как стал ходить по квартирам ялтинцев с сообщениями об экстренной эвакуации и-за "скорого нападения США".

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