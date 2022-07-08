Подводная спецоперация. Украинский спецназ рассказал, как ему удалось доставить флаг на Змеиный

36 минут назад

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Автор фото, Минобороны Украины

Украинские силы специальных операций рассказали, как им удалось добраться до острова Змеиный в Черном море и установить там государственный флаг Украины. В четверг ВСУ опубликовали кадры с флагом на острове, который вначале оккупировали, а потом были вынуждены оставить российские войска. В Москве заявили, что некоторые вернувшиеся на Змеиный украинские военные были убиты, но власти Украины уверяют, что во время операции ни один украинский боец не погиб.

Командование ССО (Сил специальных операций) Украины сообщило, что в ночь на 7 июля к Змеиному на подводных средствах подошли пловцы из 73-го морского центра им. кошевого атамана Антона Головатого. Они осмотрели берег и убедились, что там нет противокорабельных и противодесантных мин, а затем подали сигнал для продолжения операции.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Флаг Сил специальных операций ВСУ на Змеином

По данным ССО, на остров высадились инженеры, которые расчистили проход от минных заграждений и ловушек. После этого на Змеиный вышли остальные участники группы, которые осмотрели территорию, собрали сведения об оставленной российской технике и вооружениях и установили украинские флаги в разных частях острова.

Украинский спецназ сообщает, что в момент, когда на острове были военнослужащие ССО, российские военные корабли начали маневрировать в направлении Змеиного.

"Выполнив задачу, сводная группа оставила остров. После этого россияне нанесли удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских военнослужащих в полном составе вернулась на базу, не пострадав", - заявляют в украинских ССО.

Российская версия

В четверг утром официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что украинские военные высадились на Змеином с моторной лодки.

Автор фото, Силы специальных операций ВСУ Подпись к фото, Украинские военные на Змеином

"Самолетом ВКС России был немедленно нанесён удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена, - заявил при этом Конашенков. - Оставшиеся в живых сбежали в направлении населённого пункта Приморское Одесской области".

Российские войска были выведены со Змеиного 30 июня. В официальном сообщении российского военного ведомства это было названо "шагом доброй воли", однако украинские военные неоднократно наносили по острову удары, уничтожая расположенную там технику и живую силу. Поэтому ВСУ и их западные союзники утверждают, что армия РФ была вынуждена отступить.

Автор фото, Силы специальных операций ВСУ

Остров Змеиный - совсем небольшой кусок суши в Черном море, расположенный в 35 километрах от украинского берега. Хотя он и находится довольно далеко от Одессы и Николаева (140 и 230 км соответственно), его военная ценность как площадки для размещения на ней средств ПВО для России велика.

Если бы на Змеином можно было разместить батарею ЗРК среднего радиуса, то она могла бы прикрыть десантную операцию российского ВМФ под Одессой, которой опасаются в Украине.

Недостаток же Змеиного в том, что это действительно очень маленький остров, на котором практически нет естественных укрытий, а близость берега позволяет обстреливать его из самоходных гаубиц и ракетных систем залпового огня, против которых ПВО не очень эффективно.

Укрыться на нем от огня очень сложно, а небольшая площадь вынуждает размещать технику и гарнизон скученно. При этом он расположен довольно далеко от морских и авиационных баз Черноморского флота.

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