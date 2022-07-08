Лавров досрочно покидает саммит G20 на Бали. Главы МИДов "семерки" отказались с ним фотографироваться

21 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA

Глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинет саммит руководителей внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" на Бали и не примет участие в официальном обеде и в вечерней сессии саммита, сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства немецкому агентству dpa. Вскоре после начала саммита появились сообщения, что министры иностранных дел G20 отказались принимать участие в общей фотосессии вместе с Лавровым.

Скандалы во время саммита начались практически сразу после прибытия Лаврова. Как сообщает Рейтер, во время встречи главы МИД России с его индонезийским коллегой Ретно Марсуди были слышны чьи-то крики "когда вы прекратите войну?" и "почему вы не остановите войну?". Кто именно это кричал, не сообщается.

Обстановку на саммите он описал так: "Агрессоры", "захватчики", "оккупанты"... Много чего мы сегодня услышали. Все призывали нас прекратить эту операцию и достичь мирного урегулирования. Я попросил их определиться, чего они все-таки хотят. Если мирных переговоров, то эти переговоры остановила Украина... Если Запад хочет переговоров, то ему надо иметь это в виду". [цитата по агентству ТАСС]

По данным, на которые ссылается японское агентство Киодо, главы МИДов "большой семерки" отказались фотографироваться вместе с Лавровым - по инициативе государственного секретаря США Энтони Блинкена.

По крайней мере одна участница саммита - министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о бойкоте открыто. "Я не могу стоять рядом с тем, кто параллельно бомбит Украину, нападает на детей, взрослых, мирных жителей. Поэтому групповой фотографии с этого саммита не будет", - сказала она журналистам.

"Я же никого не приглашал фотографироваться"

Сам Лавров по этому поводу заявил: "Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Встреча Лаврова и главы МИД Индонезии Ретно Марсуди

По данным украинских дипломатов, Лавров вышел из зала в тот момент, когда по видеосвязи выступал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Не слушал он и выступление Бербок.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Лавров также не пришел на вечернюю сессию, во время которой говорил Блинкен, посвятивший значительную часть речи продовольственной безопасности и потребовавший от Москвы, чтобы она позволила возобновить экспорт украинского зерна, которое скопилось в заблокированных российскими войсками портах.

"Обращаюсь к нашим российским коллегам: Украина - не ваша страна. Ее зерно - не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить это зерно", - заявил Блинкен министру иностранных дел Лаврову, с которым, по словам представителей США, он отказался встречаться лично.

До этого Лавров заявил, что "Украина должна разблокировать свои порты, разминировать их или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря Украины Россия и Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов".

Продовольственная безопасность - одна из главных тем саммита глав МИДов "двадцатки" в этом году. Западные страны обвиняют Россию в том, что российские войска, напавшие на Украину, мешают экспорту украинского продовольствия, что создает серьезный дефицит на мировых рынках и угрожает голодом некоторым странам.

Россия отрицает обвинения в создании угрозы мировой продовольственной безопасности и настаивает, что сухогрузы с украинским зерном не могут покинуть порты, поскольку Киев заминировал подходы к ним. Кроме того, по мнению Москвы, в недостатке продовольствия виноваты санкции, введенные против нее западными странами.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: