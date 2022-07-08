Уникальная запись Blowin' In The Wind Боба Дилана продана на аукционе за 1,5 млн фунтов

Марк Савaдж

Музыкальный корреспондент Би-би-си

45 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В этом году Боб Дилан отмечает 60 лет своей музыкальной карьеры

Современная перезапись старой песни Blowin' In The Wind в исполнении Боба Дилана была продана на аукционе Christie's в Лондоне за полтора миллиона фунтов стерлингов (около 1,8 млн долларов).

Это новая студийная запись классического хита Дилана, сделанная впервые после 1962 года, когда он написал эту песню.

Аукцион длился всего четыре минуты - по совпадению, столько же длится сама песня. Предложенная цена превзошла все ожидания аукционного дома: предполагалось выручить за нее от 600 тысяч до миллиона фунтов, но запись ушла почти за полтора миллиона.

Аукционный дом заявил, что "обрадован таким прекрасным результатом", имя покупателя пока не разглашается.

Новую версию Blowin' In The Wind Дилана представили на новом музыкальном носителе - Ionic Original (запатентованная технология, обеспечивающая более высокое качество звука, чем обычный винил, когда виниловая "теплота" сочетается с цифровой детальностью).

Диск сделан из алюминия, покрыт слоем нитроцеллюлозы, сапфира и кварца, при этом он воспроизводится на любом обычном проигрывателе.

Проект задумал обладатель премий Grammy, музыкант, автор песен и продюсер Ти-Боун Бернетт, который и продюсировал запись Blowin' In The Wind, и сам там тоже играет.

"Мы записывали ее, как концертное выступление, и, кажется, сделали это с одного дубля, - рассказал Бернетт. - Мной владел священный трепет - я всегда это чувствую, когда играю вместе с Бобом".

В отличие от записи прошлых лет, где песня звучит, как протест разгневанного молодого человека, на новой записи Дилан придает ей мудрость, обретенную к 81 году жизни, и она теперь - более созерцательное размышление о неспособности человечества учиться на своих ошибках.

Дилану подыгрывает маленькая группа в составе Бернетта, Грега Лейтца (мандолина) и Дона Уоза (бас-гитара).

Автор фото, Jason Myers Подпись к фото, На 10-дюймовом диске выгравированы автографы Ти-Боун Бернетта (на фото) и Боба Дилана

Однако запись вряд ли услышит много людей - диск продавался как материальный объект с единоразовой оплатой. Это означает, что покупатель не имеет прав на его распространение.

Новый источник дохода для музыкантов?

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По словам Бернетта, этот диск, в его представлении, - "оригинальная вещь ручной работы".

"Мы сделали только один экземпляр, - объяснил Бернетт. - Поскольку именно так мы хотим представить это миру, это эквивалент картины маслом".

Он добавил, что в дальнейшем на рынке искусств могут быть выставлены и другие "одноразовые" музыкальные работы - в помощь артистам, чьи доходы упали из-за стриминговых сервисов и падения продаж CD.

"Со временем, когда мы разовьем этот сегмент рынка, каждый музыкант получит доступ к нему и будет иметь совершенно новый источник дохода, - заявил Бернетт. - Музыканты стали жертвой эпохи механического воспроизведения. Теперь мы возвращаемся в будущее с уникальными произведениями искусства".

Пластинка Дилана стала последним лотом на аукционе Christie's Exceptional, который в основном был посвящен королевской мебели и произведениям искусства.

На том же аукционе статую из египетского известняка, датируемую 2400 г. до н.э., продали за 6 млн фунтов стерлингов, а пару наполеоновских кремневых пистолетов - за 976 000 фунтов стерлингов.

Автор фото, Alamy

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