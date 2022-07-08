Умер Жозе Эдуарду душ Сантуш, правивший Анголой 38 лет. Авторитаризм и коррупция не помешали ему оставить власть

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жозе Эдуарду душ Сантуш отошел от власти в 2017 году. Он занимал пост президента Анголы 38 лет

Второй президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, правивший этой богатой ресурсами страной почти четыре десятилетия, умер от в возрасте 79 лет. Душ Сантуш был связан с СССР и женат на россиянке, а их общая дочь стала первой женщиной-миллиардершей в Африке по версии Forbes.

Душ Сантуш умер в Испании, в больнице, где восстанавливался после инфаркта.

Сторонники президента называют его "архитектором мира", утверждая, что в 2002 году он положил конец гражданской войне, разрывавшей страну с 1975 года.

Критики говорят, что за долгое правление душ Сантуша в Анголе расцвела коррупция и нарушались права человека.

Душ Сантуш - выпускник Азербайджанского института нефти и химии в Баку. Будущий президент Анголы закончил этот вуз в 1969 году. Там, по официальной версии, он стал членом кружка студентов, связанного с движением за освобождение Анголы от португальского колониализма.

Там же он встретил уроженку Пензы Татьяну Куканову. Они поженились в 1966 году, а через шесть лет у них родилась дочь Изабель.

В 1979 году, когда ему было 37 лет, душ Сантуш стал вторым президентом независимой Анголы.

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Сразу после обретения страной независимости в 1975 году в Анголе началась гражданская война между двумя крупнейшими антиколониальными движениями - Народным движением за освобождение Анголы (МПЛА) и Национальным союзом за полную независимость Анголы, известным также как УНИТА.

Война длилась 27 лет, ее жертвами стали около полумиллиона человек.

К конфликту подключились и внешние силы. ЮАР, где в то время действовал режим апартеида, оказывала военную поддержку УНИТА, а коммунистическая Куба при поддержке СССР направила войска на помощь МПЛА.

После смерти первого президента Анголы Агостиньо Нето в 1979 году душ Сантуш стал председателем МПЛА, которая контролировала столицу страны Луанду, и возглавил правительство (параллельно в стране действовало правительство УНИТА). Став президентом, он также вынужден был развестись с Кукановой и жениться на соотечественнице. Бывшая супруга дош Сантуша отправилась в Великобританию вместе с дочерью.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Душ Сантуш и лидер УНИТА Жонаш Савимби в 1995 году

Подконтрольная МПЛА часть Анголы под началом душ Сантуша стала однопартийным государством с марксистской идеологией и существовала в таком виде вплоть до распада СССР.

В 1991 году, с концом Холодной войны, враждующие движения подписали первый мирный договор, а годом позже в Анголе прошли первые многопартийные выборы в истории страны, которые с небольшим преимуществом выиграл душ Сантуш.

УНИТА и ее кандидат Жонаш Савимби поражение не признали. Был назначен второй тур выборов, однако он сорвался после массового убийства сторонников УНИТА властями в 1992 году, известного как "резня на Хеллоуин".

Конфликт разгорелся с новой силой и продолжался вплоть до 2002 года, когда Савимби был убит правительственными войсками и душ Сантуш заключил перемирие с новыми лидерами повстанцев.

"Больше ни единого выстрела. Мы должны беречь жизни людей и сохранять мир", - говорил душ Сантуш, формально объявляя о конце гражданской войны.

Так родилась новая страна.

Основными целями правительства душ Сантуша были примирение и восстановление. В 2000-х годах он был достаточно популярным политиком - выборы 2008 года МПЛА выиграла, набрав 82% голосов.

Семейные проекты

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Изабель душ Сантуш в 2018 году

Однако в последующие годы популярность душ Сантуша подточили обвинения в коррупции, особенно в нефтяном секторе, также его критиковали за развал экономики и подавление инакомыслия.

За душ Сантушем закрепился образ президента холодного и далекого от жизни простых ангольцев. Он очень редко комментировал обвинения публично, недовольство его режимом росло. У президента и его семьи появлялось все больше охраны.

В одном из редких интервью, данном португальскому каналу SIC в 2013 году, душ Сантуш уверял, что Ангола абсолютно стабильна и что вся оппозиция в стране - это небольшие и фрагментированные группы, которые "хорошо знают".

Тем временем, в стране процветал непотизм: душ Сантуш назначал родственников и друзей на важные правительственные посты. Его сын Жозе Филомено душ Сантуш, также известный как Зену, возглавил ангольский суверенный фонд, а вернувшаяся на родину и сохранившая российское гражданство дочь Изабель стала главой государственной нефтяной компании Sonangol.

В 2013 году журнал Forbes назвал Изабель душ Сантуш самой богатой женщиной в Африке, но в 2021 она исчезла из списка богачей - годом раньше власти обвинили ее в хищениях и активы душ Сантуш оказались заморожены. Она отрицает, что совершала какие-либо хищения.

Параллельно с расцветом коррупции Ангола превращалась в диктатуру. Оппозиционеров, активистов и некоторых журналистов преследовали, некоторых даже убивали.

Одним из самых громких эпизодов политического преследования, который, безусловно, отразится на том, каким запомнят душ Сантуша, был арест 17 активистов, которых обвинили в подготовке переворота.

Их преступлением было то, что у них нашли эссе профессора Массачусетского университета и идеолога ненасильственного сопротивления авторитарным режимам Джина Шарпа "От диктатуры к демократии, концептуальные основы освобождения". Это произошло в 2015 году.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Душ Сантуш и его преемник Жуан Лоренсу

В 2017 году, на 39-й год правления, душ Сантуш внезапно решил отойти от власти и назвал преемника - бывшего министра обороны Жуана Лоренсу.

Год спустя он ушел и с поста главы партии. В своей последней речи он признал, что совершал ошибки в своей работе.

"Ошибка - естественная часть процесса роста, мы говорим, что учимся на своих ошибках", - сказал он.

Душ Сантуш говорит, что ушел с поста "с высоко поднятой головой", а партия наградила его титулом почетного президента.

Потом его положение стало более шатким.

Арест сына

Придя к власти, Лоренсо объявил кампанию по борьбе с коррупцией. И первой мишенью этой кампании стали дети бывшего президента.

Сына душ Сантуша Зену получил пятилетний тюремный срок по обвинению в мошенничестве после перевода 500 млн долларов со счета Национального банка Анголы на личный британский счет.

Изабель душ Сантуш запретили въезд в США - Госдепартамент обвинил ее в "участии в значительной коррупции". Российский паспорт у нее, судя, по открытым источникам, все еще остается.

Сама она называла обвинения в свой адрес полностью необоснованными, а власти обвиняла в том, что они затеяли "охоту на ведьм".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Душ Сантуш в 1984 году

Вскоре после ухода с поста Душ Сантуш отправился в Барселону, где, по сообщениям СМИ, начал лечиться от хронической болезни. Официально или семьей душ Сантуша это не подтверждалось, хотя ангольская пресса писала об этом не один год.

В последний раз душ Сантуш приезжал в Анголу в сентябре 2021 года и оставался в стране до начала 2022-го. Он дважды посещал президента Лоуренсо в его резиденции.