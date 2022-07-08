Русский McDonald’s без картошки, IKEA без заказов и падение рубля. Главные экономические новости за день

15 минут назад

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Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Как правительство побеждает крепкий рубль

В последние недели российские власти придумывают способы снизить курс рубля - слишком крепкий рубль плох для российского экспорта и бюджета. На этой неделе властям, похоже, удалось это сделать.

За неделю рубль потерял к доллару почти 6 рублей: если с утра в понедельник доллар стоил 55,45 рубля, то вечером в пятницу - около 61 рубля. В понедельник евро стоил 57,69 рубля, а пять дней спустя - уже почти 62,3 рубля.

Аналитики объясняют снижение рубля частично заявлениями о том, что власти будут покупать валюту на бюджетные средства. Кроме того, экспортеры больше не должны продавать на рынке валютную выручку - это была одна из основных причин укрепления рубля.

Экономисты все же пишут, что рубль ослабнет сильнее только в том случае, если бизнес сможет наладить производственные цепочки и наконец начать ввозить товары в Россию. В последние месяцы компании не покупали валюту во многом из-за того, что она им не нужна была до оплаты импорта. В Промсвязьбанке считают, что пока этого не произошло, доллар будет стоить 60-65 рублей. Если же импортеры активизируются, то доллар может вырасти до 70-80 рублей.

В Росбанке ждут уже к концу III квартала, то есть к концу сентября, что бизнес сможет наладить какие-то поставки. Но прогнозируют, что доллар тогда будет стоить 65 рублей.

В июне цены в России упали

В июне в России цены упали на 0,35% по сравнению с маем. В некоторых регионах цены упали еще сильнее, например, в Дагестане на 2,1%, а в Чечне - на 1,2%.

За месяц в России подешевели макароны, мясо, рыба, сахар, яйца и другие товары, а также одежда, обувь, стройматериалы и медикаменты.

В экономике процесс снижения цен называется дефляцией. Это считается тревожным экономическим явлением. Обычно цены падают в конце лета - начале осени, когда на рынке появляется новый урожай. В июне цены обычно не падают.

Это может быть свидетельством того, что население боится тратить деньги и что-либо покупать. Если так, то это может запустить опасные процессы: когда никто ничего не покупает, у бизнеса скапливаются излишки, компании сокращают производство и экономика постепенно погружается в депрессивное состояние.

В годовом выражении инфляция все еще остается высокой - из-за скачка цен в конце февраля-марте, спровоцированного войной и санкциями, - 15,9%.

McDonald's по-русски без картофеля фри

В некоторых ресторанах "Вкусно - и точка" - это российский аналог сети McDonald's, ушедшей из страны, - не будет картофеля фри, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Помимо картофеля фри в ресторанах может не оказаться и картофеля по-деревенски.

"Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети", - заявили в компании. Кроме того, стал невозможен и импорт картофеля. Картофель в полной мере появится в ресторанах McDonald's лишь осенью - после нового урожая, заявили в компании.

В минсельхозе почти сразу отреагировали на эти новости: там заявили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем и дефицита нет.

Возможно, рынок и обеспечен, но российское сельское хозяйство зависит от импортной техники и международного рынка удобрений.

Санкции против Роскомнадзора

Страны Запада продолжают вводить санкции против России. В пятницу о новых ограничениях объявила Канада. Во-первых, она вслед за США запретила импорт российского золота - таким образом, страны Запада пытаются ограничить доходы России от экспорта этого металла. К этой мере обещали также присоединиться Великобритания и Япония.

Во-вторых, Канада ввела санкции против информационного агентства "Регнум" и Роскомнадзора (как и против его руководителя Андрея Липова) - само ведомство впервые попало под западные санкции. В начале июня Липов попал под санкции ЕС, тогда европейцы назвали Роскомнадзор "центральным инструментом осуществления цензуры и подавления свободных СМИ в России".

В канадских санкционных списках оказался также патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев), телеведущая Екатерина Андреева и бывший топ-менеджер "Яндекса" Тигран Худовердян. В европейские санкционные списки он попал в середине марта и из-за этого сразу же покинул пост главы российского "Яндекса", который занимал всего один день.

Приостановка онлайн-заказов IKEA

Распродажа IKEA перед закрытием магазинов в России вызвала такой бурный спрос, что в пятницу компания приостановила распродажу. Заказ на оставшиеся в России товары можно было оформить на сайте компании. Однако в пятницу там появилось такое объявление:

"Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты".