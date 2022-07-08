Илон Маск заявил, что выходит из сделки по покупке Twitter

8 июля 2022, 21:40 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Getty Images

Миллардер Илон Маск заявил, что выходит из сделки по покупке соцсети Twitter. Сделка оценивалась в 44 млрд долларов.

В материалах, поданных в суд адвокатами Маска говорится, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе.

Ранее Маск грозился выйти из сделки, если менеджмент соцсети не докажет ему, что фейковые и спам-аккаунты составляют не больше 5% пользователей "Твиттера".

В официальном письме, направленном регуляторам в июне, Маск писал, что как покупатель компании имеет право самостоятельно оценивать число спам-аккаунтов пользователей "Твиттера".

Сторона Маска утверждает, что в Twitter таким образом нарушили условия соглашения о продаже.

Компания Twitter настаивала на том, что ее ориентировочные оценки числа спам-аккаунтов верны, однако по мнению Маска, фальшивых аккаунтов в ее соцсети куда больше, чем официально заявленные менее 5% от ежедневного числа пользователей.

Сам Маск говорил, что до 20% аккаунтов в "Твиттере" могут быть фальшивыми.

Илон Маск стал крупнейшим акционером "Твиттера" в апреле, выкупив сразу 9,1% акций компании. Стоимость сделки составила 2,64 млрд долларов, что означает общую оценку Twitter на уровне почти 30 млрд долларов.

Бизнесмен заявил, что готов выкупить оставшиеся акции еще дороже - по 54,2 доллара за каждую, что довело сумму сделки до рекордной - 44 млрд долларов