Кризис на Шри-Ланке: протестующие ворвались в дом президента и требуют его отставки

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA

В столице Шри-Ланки Коломбо тысячи протестующих прорвались сквозь полицейские кордоны и проникли в президентскую резиденцию. В стране экономический кризис, протесты не стихают с марта этого года, но достигли точки кипения только сейчас.

Премьер-министр страны Ранил Викремесингхе созвал экстренное совещание лидеров своей партии и приказал спикеру немедленно созвать парламент.

Массовые протесты в субботу - одни из крупнейших за этот год в островном государстве, охваченном острым экономическим кризисом.

Для разгона протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ.

По данным министерства обороны, президента Готабая Раджапакса вывезли из его резиденции еще в пятницу на фоне предупреждений о готовящихся протестах в выходные.

Автор фото, Reuters

Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с 1948 года, когда государство вышло из-под контроля Великобритании. В стране большая нехватка топлива, а также дефицит продовольствия и лекарств.

В прошлом месяце инфляция в стране перевалила за 50 процентов.